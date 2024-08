Chelsea richt pijlen op bewezen Premier League-spits en praat met Manchester United over Sancho

Chelsea heeft zijn zinnen gezet op Ivan Toney, zo meldt Sky Sports News. De Londenaren zijn de hele zomer al op zoek naar een bewezen doelpuntenmaker en werden lange tijd gelinkt aan Napoli-spits Victor Osimhen, maar Toney is nu de nummer één target. Daarnaast is Chelsea met Manchester United in gesprek over Jadon Sancho.

Sky Sports denkt dat Chelsea een goede kans maakt om Toney te strikken. De Engels international ligt nog maar een jaar vast bij Brentford en heeft daar de afgelopen jaren zeer veel indruk gemaakt. In het seizoen 2021/22 maakte hij twaalf goals en in de jaargang daarop was het twintigmaal raak in de Premier League.

Dit seizoen kwam Toney nog niet in actie voor Brentford. Volgens manager Thomas Frank heeft dat alles te maken met de interesse in zijn persoon. Dat Toney in beeld is, heeft naast zijn bewezen productiviteit ook financiële redenen. Sky denkt dat Toney niet gek veel hoeft te kosten gezien zijn tot medio 2025 lopende contract.

Daarnaast wil Chelsea af van spelers die honderdduizenden ponden per week verdienen. Het basissalaris van de nieuwe aankopen ligt tussen de zestig en zeventigduizend pond per week, wat neerkomst op een bedrag van ongeveer 71 en 83 duizend euro per week.

Bij Chelsea leeft het gevoel dat Toney bereid is om een dergelijk basissalaris aan te gaan. Toney staat ook nadrukkelijk in de belangstelling van Al-Ahli, waar hij zo'n negentien miljoen euro per jaar kan verdienen. Toney is al persoonlijk akkoord met de Saudi's, maar de clubs hebben nog geen akkoord bereikt. Brentford vraagt volgens Engelse media een kleine zestig miljoen euro voor de 28-jarige spits.

Het lijkt er nu op dat de inspanningen van Al-Ahli voor niets zullen zijn geweest. Sky denkt dat het moeilijk zal zijn voor Toney om een aanbieding van een high profile club in de Premier League af te slaan.

Chelsea is daarnaast met Manchester United in gesprek om Sancho over te nemen. The Blues kennen concurrentie van Juventus, dat ook al geruime tijd naar de Engelsman hengelt. Om een transfer van de grond te krijgen is een ruildeal het meest realistische scenario. Raheem Sterling, die uit de gratie is geraakt in Londen, is volgens The Athletic een mogelijk ruilmiddel.

Sterling maakt geen deel uit van de plannen van manager Enzo Maresca en drukt met zijn weeksalaris van 355.000 euro flink op de huishouding. Manchester United moet nog wel de knoop doorhakken of Sterling in de ogen van de club genoeg sportieve bijdrage zal hebben. Sancho heeft volgens manager Erik ten Hag moeite met zijn plek te vinden binnen de selectie en mag dan ook vertrekken.