Chelsea maakt in return gehakt van Middlesbrough en gaat naar Wembley

Chelsea is er na een zeer overtuigende wedstrijd op Stamford Bridge in geslaagd de finale van de EFL Cup te bereiken. The Blues verloren de heenwedstrijd van de halve finale nog met 1-0 van Middlesbrough, dat in de return geen schijn van kans maakte: 6-1. De gastheren leidden bij rust al met 4-0. In de finale op Wembley treft Chelsea Liverpool of Fulham. The Reds wonnen hun eerste duel met 2-1 en spelen woensdag de return op Craven Cottage.

Chelsea-manager Mauricio Pochettino kon niet beschikken over onder meer Christopher Nkunku, terwijl Noni Madueke op de bank zat en aan het begin van de tweede helft zou invallen. Pochettino stuurde een sterk elftal het veld op, met voormalig Vitesse-spits Armando Broja als aanvalsleider. De Albaniër werd in zijn rug gesteund door Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling en nummer 10 Cole Palmer. Aan de kant van Middlesbrough stond Rav van den Berg op de rechtsbackpositie.

De eerste echt grote kans kwam op naam van Ben Chilwell, die mee naar voren ging en tot koppen kwam na een diepe bal van Thiago Silva. Boro-doelman Tom Glover kwam te laat zijn doel uit, maar de Australiër zag tot zijn opluchting dat de poging van Chilwell net over zijn doel belandde.

Enkele ogenblikken later kwam Chelsea wel tot scoren en opnieuw liet Chilwell zich gelden. De Engelsman had een fraai steekpassje in huis op Sterling, die op zijn beurt aflegde op Broja. De spits leek het doelpunt op zijn naam te krijgen, maar uit de herhaling bleek dat Jonathan Howson de bal in eigen doel had gewerkt: 1-0. Na een schitterende combinatie uit een hoekschop leek Morgan Rogers op weg naar de gelijkmaker, maar het ontbrak bij zijn inzet aan precisie.

Chelsea kwam nog voor het half uur op 2-0. Na een fraai hakje van Sterling speelde Axel Disasi af op Broja, die de bal niet goed raakte maar tot zijn opluchting zag hoe die bij de tweede paal terechtkwam bij Enzo Fernández. De Argentijn schoof vervolgens simpel binnen: 2-0. Middlesbrough was in de return duidelijk een maat te klein voor Chelsea, dat tien minuten voor rust zelfs op 3-0 kwam. Disasi onderschepte een pass op het middenveld, stoomde op richting doel, kreeg de bal van Sterling en rondde met binnenkant rechts af.

???????? ???? ???????????? ????

Na een kleine 35 minuten staat het al 3-0 voor Chelsea en dus staan The Blues met één been in de finale van de #CarabaoCup ??



— Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 23, 2024

De verslagen Middlesbrough-fans werden uitgebreid in beeld gebracht en de stemming in het uitvak werd er vlak voor rust niet beter op. Opnieuw werd er zeer slordig balverlies geleden, ditmaal rondom de eigen zestien, waardoor Cole Palmer de hoek voor het uitkiezen had. De technicus besloot voor de verre hoek te gaan: 4-0.

Vlak na rust maakte Madueke zijn entree bij Chelsea, terwijl Surinaams international Anfernee Dijksteel binnen de lijnen kwam bij Middlesbrough. Duidelijk was dat er na rust geen sprake van spanning meer was. Chelsea probeerde het regelmatig op een frivole manier, maar zonder de echte scherpte, die er in de eerste helft wel was, kwam Chelsea lange tijd net tekort om verder afstand te nemen van de nummer elf van de Championship.

In de slotfase wist Chelsea nog tweemaal raak te prikken. Allereerst ontdeed invaller Conor Gallagher zich aan de linkerkant van het veld van zijn directe tegenstanders, om de bal vervolgens op een presenteerblaadje te geven aan Palmer. De aanvallende middenvelder schoot voor de tweede keer van de avond met binnenkant rechts raak: 5-0.

Enkele ogenblikken later sneed Madueke naar binnen, om vervolgens uit te halen richting de verre hoek. Van den Berg wilde de inzet van de voormalig PSV-ster nog weghalen, maar werkte de bal in eigen doel: 6-0. Toch werd het slotakkoord gespeeld door Boro-aanvaller Rogers, die naar binnen sneed en de verre hoek vond met een bekeken schot: 6-1.

