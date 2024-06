Chelsea gaat ontsnappingsclausule in contract van aanvaller van Barcelona lichten

Chelsea gaat zich ook deze zomer weer flink roeren op de transfermarkt. The Blues zijn ver gegaan voor de komst van de Braziliaanse tienersensatie Estevão Willian en Aston Villa-talent Omari Kellyman en willen nu ook Marc Guiu van FC Barcelona inlijven.

Volgens Fabrizio Romano is Chelsea op dit moment in onderhandeling met de entourage van de achttienjarige spits van Barça. De Londenaren zijn bereid om de ontsnappingsclausule van zes miljoen euro in het contract van Guiu te lichten.

De aanvaller was het afgelopen weekend ook in gesprek met Bayern München, maar Chelsea lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om Guiu in te lijven. Barça deed hem ook een nieuw contractvoorstel, echter hebben de Catalanen momenteel nog geen reactie op dat aanbod ontvangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Guiu speelde tot nog toe 7 officiële duels in de hoofdmacht van Barcelona. Mede door de enorme concurrentie van Robert Lewandowski en Vitor Roque kwam hij nog niet verder dan 187 speelminuten. Guiu kende in oktober vorig jaar wel een droomdebuut, toen hij zijn club als invaller een 1-0 zege bezorgde tegen Athletic Club. Hij stond op dat moment nog geen minuut op het veld.

Estevão en Kellyman

Chelsea verzekerde zich afgelopen zaterdag al van de komst van het tienertalent Estevão. Volgens Fabrizio Romano betaalt de club 34 miljoen euro voor de zeventienjarige aanvaller, maar door bonussen kan dat bedrag zelfs oplopen tot ruim zestig miljoen euro. Estevão tekende een contract tot medio 2033 en maakt pas in de zomer van 2025 de overstap naar Stamford Bridge.

Met Kellyman hebben de Londenaren een ander talent wel al zo goed als binnen voor komend seizoen. De achttienjarige aanvallend ingestelde middenvelder komt voor zo'n 22 miljoen euro over van Aston Villa en tekent een contract tot 2030, met optie voor nog een jaar. Die deal staat overigens los van de transfer van Ian Maatsen, die voor zo'n veertig miljoen euro de omgekeerde weg bewandelt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties