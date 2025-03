Championship-sensatie sluit terugkeer bij PSV niet uit: 'Voelt als unfinished business'

Joël Piroe sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert bij PSV, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De 25-jarige spits maakt dit seizoen indruk met Leeds United in de Championship en wil met the Whites promoveren naar de Premier League. “Wij mogen promotie niet meer uit handen geven”, aldus de spits.

Piroe wist niet door te breken in de hoofdmacht van PSV en vertrok in 2021 voor iets meer dan één miljoen euro naar Swansea City. Twee jaar later ging hij naar Leeds, dat veertien miljoen euro voor hem betaalde. “In Nederland was ik eigenlijk nog een jeugdspeler”, blikt de rechtspoot terug.

“Nu sta ik als een volwassen man op het veld. Ik ben fysiek en mentaal sterker. Het geeft veel vertrouwen dat ik heb laten zien dat ik niet alleen tegen mijn eigen leeftijdsgenoten kan scoren, maar ook als volwassen speler.”

Piroe doet het uitstekend met Leeds. De in Wijchen geboren spits was dit seizoen tot dusver goed voor vijftien treffers en zes assists in 38 competitiewedstrijden. Daarmee staat Piroe op de tweede plaats in het topscorersklassement van de Championship. The Whites staan bovendien op de eerste plaats en hebben directe promotie naar de Premier League dus in eigen hand.

“Eerlijk gezegd zie ik falen niet als een optie. Wij mogen promotie niet meer uit handen geven. Het is een hele grote droom om in de Premier League te spelen. Het is toch de zwaarste competitie die er is”, vervolgt de doelpuntenmaker.

Terugkeer bij PSV?

Piroe sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert bij PSV. “Waarom niet? Ik heb daar een hele mooie tijd gehad en als ik eraan terugdenk voelt het als unfinished business. Maar op dit moment ben ik volledig gericht op het bereiken van de Premier League en dat wil ik eerst beleven.”

De aanvalsleider ligt nog tot medio 2027 vast bij Leeds. Piroe is volgens Transfermarkt veertien miljoen euro waard.