Champions League-selectie PSV bekend: Noa Lang gewoon van de partij tegen Juventus

Peter Bosz heeft de selectie voor het Champions League-duel met Juventus bekendgemaakt. De zestigjarige oefenmeester neemt 22 spelers mee naar Turijn, waaronder Noa Lang. Ook Mauro Júnior keert terug na een blessure.

Lang hintte zondag zelf al op een terugkeer in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvaller van de Eindhovenaren postte een foto op zijn Instagram Stories waarop hij een Champions League-bal vasthad.

Lang zat op 24 augustus voor het laatst bij de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren, die toen met 1-7 wonnen van Almere City. Sindsdien is de buitenspeler om onduidelijke redenen niet meer geselecteerd door Bosz.

PSV wil het vermoedelijk rustig aan doen met Lang, die net is teruggekeerd van een slepende hamstringblessure. De buitenspeler leek daar zelf minder begrip voor te hebben, door na zijn wissel tegen Almere City zichtbaar zijn frustratie te uiten door een microfoon en een kratje bidons om te trappen.

Ook Mauro Júnior keert weer terug in de selectie van Bosz. De Braziliaan is hersteld van zijn hamstringblessure. Het is echter nog onduidelijk of hij meteen weer minuten gaat maken. Jeugdproduct Matteo Dams liet dit weekend wederom een sterke indruk achter tegen NEC en wordt ook tegen Juventus in de basis verwacht.

Een van de namen die ontbreekt is die van Rick Karsdorp. Bosz liet dit weekend al weten dat de trip naar Turijn voor hem te vroeg komt. De rechtervleugelverdediger, die transfervrij werd overgenomen nadat zijn contract werd ontbonden bij AS Roma, mist wedstrijdritme en zal eerst fitter moeten worden.

Volledige selectie PSV:

Keepers: Walter Benítez, Joël Drommel en Niek Schiks.

Verdedigers: Ryan Flamingo, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Adamo Nagalo, Matteo Dams en Michael Bresser.

Middenvelders: Malik Tillman, Guus Til, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Richard Ledezma en Tygo Land.

Aanvallers: Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Noa Lang, Couhaib Driouech en Ricardo Pepi.