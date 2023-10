Champions League-deelnemer zet Nederlandse trainer plotseling op straat

Maandag, 16 oktober 2023 om 18:35 • Wessel Antes

Patrick van Leeuwen is maandag ontslagen door Shakhtar Donetsk, zo laat de Oekraïense club weten via de officiële kanalen. De Champions League-deelnemer doet geen melding over de reden van het ontslag van de 54-jarige oefenmeester uit Zoetermeer, maar laat enkel weten dat Darijo Srna zijn werkzaamheden tijdelijk overneemt. Van Leeuwen stond pas sinds juli voor de groep bij Shakhtar.

Shakhtar meldt verder dat er al een nieuwe definitieve hoofdtrainer onderweg is. Srna, die sinds 2020 technisch directeur is bij de club, neemt het roer over tot de handtekening van de nieuwe trainer is gezet. In het verleden speelde de 134-voudig international van Kroatië maar liefst 536 officiële duels voor Shakhtar.

Himyky staat momenteel op de derde plek in de Ukrainian Premier League. Shakhtar speelde in totaal twaalf wedstrijden onder Van Leeuwen, waarvan er zeven werden gewonnen. Drie keer speelde de Oekraïense topclub gelijk, twee duels gingen verloren.

In de Oekraïense competitie heeft Shakhtar overigens nog een wedstrijd in te halen op koploper Kryvbas, dat slechts twee punten meer heeft verzameld. Daardoor lijkt het er niet op dat Van Leeuwen is ontslagen vanwege teleurstellende prestaties. Waarom hij wel op straat is gezet zal moeten blijken.

In de Champions League staat Shakhtar na twee wedstrijden op drie punten. In een poule met FC Barcelona, FC Porto en Royal Antwerp is de derde plek momenteel een feit. Shakhtar verloor in eigen huis van de Portugezen, maar wist op bezoek in Antwerpen knap met 2-3 te winnen.

Van Leeuwen was geen onbekende van Shakhtar, daar hij tussen 2006 en 2013 al ruim zeven jaar actief was bij de club. Destijds fungeerde hij in de rol van hoofd jeugdopleiding bij de veertienvoudig kampioen van Oekraïne.

Vervolgens werd Van Leeuwen sportief directeur bij Kairat Almaty, waarna hij jarenlang aan de slag ging bij Maccabi Tel Aviv als hoofd jeugdopleiding. Bij de Israelische topclub werd Van Leeuwen voor het eerst hoofdtrainer. Na enkele maanden werd hij echter ontslagen, waarna hij in 2022 aan de slag ging bij Zorya Lugansk. Na een goed seizoen durfde Shakhtar het aan Van Leeuwen over te nemen van de competitiegenoot, maar over een geslaagd huwelijk kan men dus niet spreken na het nieuws van maandag.