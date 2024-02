Ceferin kondigt onder zeer bijzondere omstandigheden afscheid bij UEFA aan

Aleksander Ceferin zal zich in 2027 niet opnieuw verkiesbaar stellen als voorzitter van de UEFA. Dat heeft de Sloveense bestuurder (56) donderdag bekendgemaakt. Opvallend is dat hij dat deed vlak na een stemming, waarbij het UEFA-congres instemde met een verruiming van de maximale zittingsduur voor de Europese bondsvoorzitter. Daardoor had Ceferin, die het voorstel nota bene zelf indiende, nog vier jaar langer kunnen blijven.

Het voorstel, dat de maximale zittingstermijn van drie naar vier termijnen moest brengen, was allesbehalve onomstreden. Ondanks dat alleen de FA ertegen stemde (aldus L'Équipe) , leidde het eerder al het vertrek van Chief of Football Zvonimir Boban in bij de UEFA.

De voormalig AC Milan-middenvelder noemde het 'fataal' dat Ceferin geen problemen zag in het plan. Daardoor zag Boban geen andere optie dan zijn ontslagbrief in te dienen.

Ceferin kon weinig met de kritiek en wuifde alle verwijten aan zijn adres weg. Nu krijgt hij rugdekking van het merendeel van het UEFA-congres.

Ceferin zou daardoor nog een extra termijn aan kunnen blijven, maar ziet daarvan af. Hij zei eind januari al 'vermoeid' te zijn in een interview met The Guardian.

Vanaf 2027 zal de UEFA dus een ander gezicht krijgen. Ceferin staat aan het hoofd van de bond sinds 2016, toen hij de geschorste Michel Platini opvolgde.

Tot dusver ontstond onder Ceferins leiding onder meer de Conference League, de Nations League en een hervormde versie van de Champions League. Ook verzette hij zich tegen de Super League, wat hij donderdag nog een 'onzinproject' noemde. Ceferin was voordat hij in dienst trad bij de UEFA voorzitter van de Sloveense voetbalbond. Ook heeft hij een verleden als advocaat.



