Het was hét verhaal in de Spaanse sportkranten afgelopen weekeinde: de rode kaart van Jude Bellingham tegen Osasuna. De middenvelder van Real Madrid werd van het veld gestuurd nadat hij ‘fuck you’ gezegd zou hebben tegen arbiter José Luis Munuera Montero.

Bellingham zelf claimt dat zijn woorden nét anders waren. In plaats van ‘fuck you’ zou hij het in zijn ogen ietwat minder beledigende ‘fuck off’ hebben gezegd.

Wat volgde in de Spaanse media was een discussie over welke woorden in verdere mate een aanleiding zouden vormen voor een rode kaart. Carlo Ancelotti richt zijn zorgen op een compleet ander punt van aandacht.

Volgens Marca is de keuzeheer van Real Madrid bezorgd over het aantal kaarten dat zowel Bellingham als Vinícius Júnior verzamelt. Gezamenlijk miste het tweetal in de afgelopen anderhalf jaar tien wedstrijden door uiteenlopende schorsingen, zo berekende de Spaanse sportkrant.

Bellingham ontving vorig seizoen negen gele en één rode kaart. In de huidige jaargang staat de teller op zeven om één. Zijn recentste vroegtijdige douchebeurt leverde hem twee wedstrijden schorsing op, al is de Koninklijke in beroep gegaan tegen deze straf.

Vinícius doet hard zijn best om zijn ploeggenoot voor te blijven. In het afgelopen kampioensjaar, waarin ook beslag werd gelegd op de Champions League, pikte de Braziliaan liefst elf gele kaarten op. In het lopende voetbaljaar verzamelde hij reeds elf gele én één rode prent.

Woensdagavond treedt Real Madrid tegen Manchester City aan in de tussenronde van de Champions League, waarin het een 2-3 zege uit Engeland verdedigt. Bellingham en Vinícius zijn beide van de partij.