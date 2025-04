Carlo Ancelotti krijgt nóg meer problemen bij Real Madrid na wéér een blessure

Nog meer kopzorgen voor Carlo Ancelotti bij Real Madrid. Naast Antonio Rüdiger zijn ook Ferland Mendy en David Alaba zwaar geblesseerd geraakt. Het seizoen van de Franse linksback zit erop, terwijl de medische staf van de Koninklijke er alles aan gaat doen om Alaba op tijd terug te krijgen voor het WK voor clubs.

De spoeling wordt zo wel heel dun voor Ancelotti in de defensie. Eerder op de dinsdag werd bekend dat Rudiger is geopereerd aan zijn knie. De Duitser staat zo’n twee maanden aan de kant met die kwetsuur. Rudiger werd overigens voor zes wedstrijden geschorst wegens zijn wangedrag tijdens de Copa del Rey-finale tegen FC Barcelona.

Mendy liep in de openingsfase van de eindstrijd in Sevilla een hamstringblessure op. Hij werd na elf minuten vervangen door Fran García en komt dit seizoen niet meer in actie. De Fransman kwam dit seizoen tot 31 duels namens de Koninklijke.

Daar bleef het niet bij voor Real Madrid, want later op de dinsdag maakte de club ook de blessure van Alaba bekend. De Oostenrijker heeft een kniekwetsuur opgelopen. Dat is een hard gelag voor Alaba, die tussen december 2023 en januari 2025 liefst 72 wedstrijden miste wegens een kruisbandblessure.

Nu moet hij de beslissende fase van LaLiga aan zich voorbij laten gaan. Fabrizio Romano meldt dat de medische staf van Real Madrid er alles aan doet om Alaba op tijd fit te krijgen voor het WK voor clubs. De Spanjaarden spelen de eerste wedstrijd op 18 juni tegen Al-Hilal.

Heel veel keuze heeft Ancelotti op deze manier niet meer in zijn defensie. De trainer kan momenteel alleen nog beschikken over Raúl Asencio, Jesús Vallejo, García en Lucas Vázquez. Aurélien Tchouaméni kan ook in het centrum van de defensie spelen. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt vier punten. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen.