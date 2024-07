Canada krijgt 6 punten mindering op Olympische Spelen, bondscoach fors gestraft

De Canadese vrouwenbondscoach Bev Priestman is voor een jaar geschorst van alle voetbalgerelateerde activiteiten, zo meldt de FIFA zaterdag. Bovendien krijgt Canada zes punten mindering in de groepsfase van de Olympische Spelen in Parijs.

Priestman is geschorst wegens haar rol in de dronespionage van het Canadese vrouwenelftal. Ook assistent-coach Jasmine Mander en analist Joseph Lombari zijn geschorst door de voetbalbond.

Daarnaast krijgt Canada een forse boete van circa 208.000 euro. De FIFA versnelde haar eigen disciplinaire proces door haar beroepsrechters te vragen de zaak te behandelen vanwege het niet naleven van de toernooiregels.

Donderdag nam voormalig gouden medaillewinnaar Canada het op tegen Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van Groep A op de Olympische Spelen. De Noord-Amerikaanse ploeg won de wedstrijd weliswaar met 2-1, maar al naar aanloop van die wedstrijd was er de nodige chaos.

Nieuw-Zeeland had maandag, tijdens een van de trainingen, een drone zien overvliegen. Het land diende voorafgaand aan de wedstrijd een klacht in bij het organisatiecomité, hetgeen assistent-trainer Jasmine Mander en analist Joseph Lombardi direct een schorsing opleverde.

Vrijwel direct daarna werd ook hoofdcoach Priestman weggestuurd door de Canadese voetbalbond. "In de laatste 24 uur is er nieuwe informatie tot ons gekomen waaruit blijkt dat er eerder drones zijn ingezet, al voor de Olympische Spelen", reageerde Kevin Blue, voorzitter van de bond.

Volgens Canadese bronnen maakt niet alleen het vrouwenelftal, maar ook het mannenelftal zich al jarenlang schuldig aan spionage.

