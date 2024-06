Canada houdt stand tegen tien Chilenen en schrijft direct Copa América-historie

Canada heeft een prachtig hoofdstuk in zijn voetbalhistorie mogen bijschrijven. The Canucks hadden aan een punt tegen Chili genoeg om zich voor de eerste keer voor de kwartfinale van de Copa América te plaatsen en slaagden in hun missie: 0-0. Dankzij de remise eindigt Canada, dat voor het eerst deelneemt aan de Copa América, op vier punten. Achter groepswinnaar Argentinië (9), maar voor Chili (2) en Peru (1).

Aanvoerder Alphonso Davies begon als linksback, om op linksbuiten ruimte te creëren voor Jacob Shaffelburg. Laatstgenoemde werd beloond voor zijn cruciale assist tegen Peru (0-1). Bij Chili begon sterspeler Alexis Sánchez op 10, achter Eduardo Vargas en naast vleugelspelers Darío Osorio en Víctor Dávila.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Canada toonde zijn aanvallende intenties in de eerste twintig minuten en probeerde met name via de flanken gevaarlijk te worden. Het leverde in dat tijdsbestek liefst vijf hoekschoppen op voor de Noord-Amerikanen, zonder het gewenste resultaat. Cyle Larin kwam het dichtst bij een treffer, maar Gabriel Arias slaagde erin zijn kopbal over de lat tikken.

Balverlies op het middenveld werd Canada even later bijna fataal, toen Dávila er met de bal vandoor ging en op links Gabriel Suazo vond. De linksback gaf de bal terug aan Dávila, die inmiddels gepositioneerd stond op randje zestien, de bal met zijn borst aannam en zijn spectaculaire volley centimeters naast zag gaan.

Diezelfde Dávila kreeg ogenblikken later na goed doorkoppen van Sánchez opnieuw een kans om te volleren en hij ging er dan ook voor. De aanvaller van CSKA Moskou schoot ditmaal teleurstellend ruim naast. Chili leek in die fase op weg naar de 1-0, maar liep tegen een enorme domper aan toen Suazo in een tijdsbestek van een paar minuten twee niet al te handige overtredingen maakte op Richie Laryea en met evenzoveel gele kaarten op zak mocht vertrekken,

Met een man meer op het veld gaf Davies scherp voor op Jonathan David, die een uitgelezen kans liet liggen door oog in oog met Arias de bal op zijn scheenbeen te raken in plaats van zijn voet. Enkele gevaarlijke momenten volgen nog van Canadese zijde voor rust, maar het bleef bij 0-0.

Na de onderbreking slaagde Canada er niet in te profiteren van de manmeersituatie. Chili, hoewel gesteund door duizenden fans in het Inter&Co Stadium in Orlando, wist in eerste instantie weinig gevaar te stichten tegen de compacte Canadezen. De spanning zat er wel vol op, daar Chili slechts één treffer nodig had om boven Canada te eindigen in de groep.

Chile slaagde er toch in om meermaals gevaarlijk te worden. Zo werd een kopbal van Rodrigo Echeverría gekeerd door Maxime Crépeau, die ook een cruciale redding in huis had op een poging van Sánchez. Namens Canada kwam Tajon Buchanan dichtbij met een hard schot en dacht Tanitoluwa Oluwaseyi de score te openen, maar hij bleek nipt buitenspel te hebben gestaan.

De spanning bleef tot de laatste seconden aanwezig. Chile bleef drukken in de hoop dat de bal nog één keer goed zou vallen. Sánchez zette een halve minuut voor het eindsignaal nog een gevaarlijke dribbel in in de zestien. Wat volgde was een scherpe voorzet, maar nét niet scherp genoeg, waardoor Crépeau de bal ternauwernood kon onderscheppen en kwalificatie voor Canada een feit was toen hij de bal hard en hoog uittrapte.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties