Camera in catacomben filmt bulderende Van Dijk naar teamgenoten: ‘Slapjanussen!’

Zondag, 19 november 2023 om 01:08 • Mart van Mourik

Virgil van Dijk is logischerwijs erg blij met de plaatsing voor het EK 2024, zo laat hij na afloop van het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0) weten voor de camera van de NOS. Nederland kende de nodige moeite met de Ieren, maar wist zich toch te verzekeren van een EK-ticket. Uit beelden van ESPN blijkt overigens dat de centrumverdediger op nog meer vreugde bij zijn ploeggenoten had gerekend.

"We zijn gekwalificeerd. Daar moeten er allemaal niet zo makkelijk over doen", zo liet Van Dijk in een eerste reactie voor de camera van de NOS weten. "Ik heb andere landen nog wel uitbundiger zien juichen. We mogen trots zijn op onszelf. Geweldig dat we naar het EK gaan."

Virgil van Dijk was niet te spreken over zijn medespelers:



"Gaan we nog blij doen?! Stelletje slapjanussen!" ??#NEDIRL — ESPN NL (@ESPNnl) November 18, 2023

"De eerste fase dat ik bij Oranje zat, hebben we twee toernooien gemist. Dat was eerlijk gezegd een verschrikkelijke tijd. Dat wil je niet meemaken. De laatste drie toernooien zijn we er weer bij. Dat is mooi en daar gaan we van genieten. En dan gaan we ons voorbereiden op iets moois hopelijk."

"Ik vind dat we heel goed geknokt hebben als team”, aldus Van Dijk. “Vooral als je kijkt naar de uitwedstrijden tegen Ierland en Griekenland. Daar hebben we lopen vechten als een team. We hebben heel veel veerkracht laten zien. Dat belooft in mijn ogen veel goeds."

Na afloop van het duel deelde ESPN beelden uit de catacomben van de Johan Cruijff ArenA. Op de video is te horen hoe de aanvoerder zijn teamgenoten oppept. “Gaan we nog blij doen, of? Tsjonge jonge. Stelletje slapjanussen, kom op!”, klonk het.

In gesprek met Pascal Kamperman legde Van Dijk vervolgens uit waar die motiverende kreten vandaan kwamen. “Ik vond het een beetje down toen ik hier liep. Maar er was heel veel vreugde in de kleedkamer. Dat is mooi.”

“Het wordt toch allemaal een beetje getemperd door de buitenwereld. Daar word je een klein beetje door beïnvloed, maar ik ben hartstikke blij. En de rest is ook heel erg blij, heb ik net in de kleedkamer gezien”, besloot Van Dijk.