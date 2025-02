Calvin Bassey noemt één ding uit zijn tijd bij Ajax waar hij nog steeds hoofdpijn van heeft

Calvin Bassey heeft in gesprek met Viaplay teruggeblikt op zijn tijd bij Ajax. De centrumverdediger, die nu bij Fulham onder contract staat, zegt één ding in ieder geval niet te missen aan zijn tijd in Nederland.

Bassey werd in de zomer van 2022 voor 23 miljoen euro door Ajax overgenomen van Rangers FC. Uiteindelijk bleef hij slechts een jaar in Amsterdam en werd hij in de zomer van 2023 voor 23 miljoen euro verkocht aan Fulham.

In gesprek met Viaplay blikt Bassey terug op zijn tijd bij Ajax. “Ik mis Amsterdam wel een beetje. We hadden een leuk team. Ik spreek heel veel van die jongens nog steeds.”

“Veel ploeggenoten van toen zie ik nu in Engeland: Jurriën Timber, Mohammed Kudus en Edson Álvarez bijvoorbeeld.” Bassey heeft naar eigen zeggen dan ook totaal geen spijt van zijn avontuur in Nederland.

“Ik heb Champions League mogen spelen en veertig wedstrijden gespeeld. Het was een redelijk jaar voor mij. Ik heb in die tijd bij Ajax heel erg veel geleerd”, aldus de 25-jarige linkspoot.

Gevraagd naar de grootste verschillen tussen Engeland en Nederland noemt Bassey naast het eten ook het verkeer. “In Nederland moet je eerst links kijken als je de weg oversteekt, omdat de auto’s van die kant komen. Dat soort kleine dingen.”

Wanneer het over het verkeer in Amsterdam gaat, noemt Bassey ook één ding wat hij totaal niet gemist heeft aan de stad. “Begin niet over de fietsen. Daar kreeg ik zo veel hoofdpijn van. Ik heb er nog steeds last van”, besloot de centrumverdediger lachend.