Dieter Burdenski is overleden. De in Bremen geboren oud-doelman debuteerde in 1990 op 39-jarige leeftijd in de Eredivisie namens Vitesse en werd daardoor de oudste debutant op het hoogste niveau van Nederland ooit. Burdenski is 73 jaar oud geworden.

De Duitser genoot zijn jeugdopleiding bij Schalke 04, voor wie hij uiteindelijk zes wedstrijden zou spelen. Na een tussenstop bij Arminia Bielefeld kwam Burdenski in 1972 terecht bij Werder Bremen.

Voor die club zou Burdenski liefst zestien jaar spelen en 581 keer zijn opwachting maken. In 1988 zette hij een punt achter zijn loopbaan.

Diezelfde zomer wist AIK Solna hem te overtuigen om niet met pensioen te gaan, maar de overstap naar Zweden te maken. Burdenski fungeerde er als tweede doelman, maar zou nooit in actie komen en al na een maand vertrekken.

In 1990 kwam Burdenski wederom uit zijn pensioen, dit keer voor Vitesse. De Duitser maakte in november zijn debuut voor de Arnhemmers in de gewonnen wedstrijd tegen NEC (0-2) wegens een rode kaart van eerste keeper Raimond van der Gouw.

In diezelfde maand zou Burdenski nog spelen tegen MVV Maastricht en PSV (allebei 1-1). Kort na de wedstrijd tegen de Eindhovenaren zette hij wederom een punt achter zijn carrière, dit keer voorgoed.