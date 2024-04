Bundesliga-veteraan met 383 wedstrijden kondigt pensioen aan

Makoto Hasebe is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De 40-jarige Japanner speelde in zijn rijke carrière bijna zevenhonderd officiële duels en is een echte Bundesliga-veteraan, maar heeft woensdagmiddag aangekondigd te stoppen na dit seizoen. De verdediger van Eintracht Frankfurt blijft na zijn pensioen wel bij de club betrokken in een coachende rol.

Op de officiële kanalen van Eintracht Frankfurt geeft de Japanner tekst en uitleg over zijn beslissing: "Na 22 jaar als een professionele voetballer is het tijd geworden om een eind te brengen aan mijn actieve loopbaan als speler. Ik heb lang over dit besluit moeten nadenken, maar ik denk dat het de juiste is.”

?? Makoto Hasebe verkündet Karriereende. Nach knapp 700 Partien wird Makoto Hasebe seine beeindruckende Profilaufbahn zum Ende der Saison 2023/24 beenden. Für Eintracht Frankfurt absolvierte er dabei über 300 Pflichtspiele. Zur Meldung: https://t.co/SD21ctW19d#SGE pic.twitter.com/X0z3u1EMyC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 17, 2024

“Ik kijk met trots terug op alles wat ik heb bereikt. In mijn tijd bij Frankfurt heb ik prachtige momenten meegemaakt, waar ik voor altijd aan blijf denken. Sinds dag één heb ik mij altijd welkom gevoeld in Frankfurt en heeft het als een tweede thuis gevoeld. Voor nu gaat al mijn focus op de resterende wedstrijden dit seizoen”, voegt Hasebe toe.

De centrale verdediger annex defensieve middenvelder begon zijn carrière 22 jaar geleden in zijn thuisland Japan, daar stond hij onder contract bij Urawa Red Diamonds. Voor de Red Devils kwam Hasebe tot het seizoen 2007/08 uit, waarna hij zijn geluk in Europa ging beproeven.

De rechtspoot vond ruim 12.000 kilometer van huis zijn nieuwe ‘thuis’ in VfL Wolfsburg. In het noorden van Duitsland kwam de 114-voudig Japans international tot 159 wedstrijden over alle competities. Heel sporadisch wist hij een doelpunt te maken (zes keer), maar de grootste prestatie leverde hij met de club in het seizoen 2008/09, toen die Wölfe kampioen werden van Duitsland.

Na zijn vertrek bij Wolfsburg speelde hij kortstondig voor FC Nürnberg, alvorens Hasebe zich in 2014/15 voegde bij Eintracht Frankfurt. Ruim negen jaar later staat de teller bij die Adler op 303 officiële duels, waaronder de gewonnen Europa League-finale in 2022.

De prestaties bij de oosterburen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo wordt hij door de Duitse voetbalbond opgenomen in het Bundesliga Legends Network en moet hij op de lijst van meeste wedstrijden van een buitenlandse speler in de Bundesliga enkel Claudio Pizarro (490) en Robert Lewandowski (384) voor zich dulden. Hasebe staat op 383 duels en kan de Poolse topschutter dus nog passeren op de ranglijst, daar er nog vijf speelrondes te gaan zijn in Duitsland.

