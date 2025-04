Bukayo Saka slaat in de rust arm weg en krijgt voor spelerstunnel harde ruzie met speler Real Madrid

Bukayo Saka was de schlemiel van de eerste helft van het Champions League-duel tussen Real Madrid en Arsenal. In de rust liepen de frustraties bovendien hoog op, want hij kreeg het behoorlijk aan de stok met de geblesseerde Dani Carvajal.

De Madrileense verdediger liep richting Saka, die onderweg was naar de catacomben. De aanvaller van Arsenal was duidelijk niet gediend van het contact, want hij sloeg de arm van Carvajal onmiddellijk weg.

Dat leidde weer tot woede bij Carvajal, die vervolgens weggehaald moest worden door zijn teamgenoten.

Het was duidelijk niet de eerste helft van Saka, die de absolute schlemeliel was. Op advies van de VAR liep arbiter François Letexier al vroeg in de wedstrijd naar het scherm, waarna hij een penalty toekende aan Arsenal wegens vasthouden van Raúl Asencio in de eigen zestien.

Het leek erop dat Martin Ödegaard zou gaan aanleggen, maar uiteindelijk gaf hij de bal aan Saka. Dat bleek een slecht besluit, want de vleugelspits schoot met een totaal mislukte panenka tegen doelman Thibaut Courtois aan.