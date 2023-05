Bruggink geeft Oosting toestemming om dragende kracht mee te nemen

Zaterdag, 6 mei 2023 om 12:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:11

De kans bestaat dat Mats Seuntjens door Joseph Oosting wordt meegenomen van RKC Waalwijk naar FC Twente, schrijft De Telegraaf. Volgens het dagblad heeft de aanstaande hoofdtrainer van De Tukkers toestemming gekregen van zijn nieuwe werkgever om de aanvaller annex middenvelder mee te nemen. RKC nam Seuntjens in de winter over van Fortuna Sittard met een contract voor een half jaar.

Nu de komst van Oosting naar Twente beklonken is, kan er in Enschede rustig worden gespeculeerd over de invulling van de selectie. Seuntjens heeft sinds zijn komst naar Waalwijk zijn waarde bewezen en was ook vrijdagavond in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam trefzeker. De Brabander kwam tot dusver tot zeventien wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren en acht keer als aangever fungeerde. Ook FC Utrecht zou hengelen naar zijn diensten.

Onlangs werd de naam van Seuntjens al geopperd door Marciano Vink bij Voetbalpraat. "Die is goed", aldus Vink. "Lutonda is ook een leuke speler, maar misschien niet meteen van het niveau FC Twente." Robert Maaskant, die destijds ook aanschoof in het praatprogramma, wist te melden dat AZ aan het begin van het seizoen belangstelling had in Seuntjens. De werkloze trainer denkt dat Seuntjens ook in Enschede 'bijzondere dingen kan doen'.

Seuntjens is niet de enige speler die dreigt te vertrekken bij RKC. Volgens De Telegraaf dreigt een leegloop en is ook Etienne Vaessen op weg naar de uitgang. De doelman heeft de clubs voor het uitkiezen en zag onder meer Torino voor hem op de tribune zitten. Van Saïd Bakari en Pelle Clement is al bekend dat zij volgend seizoen het shirt van Sparta Rotterdam dragen. Florian Jozefzoon heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.