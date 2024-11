Broer van basisklant Nederlands elftal reageert uiterst gevat op kritiek Henk Spaan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Guus van Hecke, de broer van Oranje-international Jan Paul.

Jan Paul van Hecke had zaterdagavond een basisplek toen het Nederlands elftal het in de Johan Cruijff ArenA opnam tegen Hongarije (4-0). De mandekker van Brighton & Hove Albion kende een onwennige openingsfase, waarbij zijn slippertje bijna tot een tegentreffer leidde, maar kende verder een weinig schrikbarend optreden.

Dat beeld wordt onderschreven door de onderliggende statistieken, die op X worden gedeeld door Guus van Hecke. De oudere broer van Jan Paul reageert daarmee op een column van Henk Spaan, die in Het Parool bijzonder kritisch is op het optreden van de Zeeuwse centrumverdediger.

Volgens Spaan speelde Van Hecke 'vaker dan ons lief was een Hongaar in'. "Stel dat De Ligt dat soort fouten had gemaakt: een bal die meters wegsprong van de voet van Van Hecke, hoe zouden de mensen dan hebben gereageerd?"

"Psychotherapie was de eerste suggestie geweest", beantwoordde de schrijver zijn eigen vraag. "In de 50ste minuut was er een buitenspelgeval, wat vooral Van Hecke goed uitkwam. De man met de ‘inspeelpass’ speelde vaker een Hongaar in dan ons lief was."