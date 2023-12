â€˜Brobbey is in vergelijking met Gimenez en De Jong de meest complete spitsâ€™

‘Brobbey is in vergelijking met Gimenez en De Jong de meest complete spits’

Vrijdag, 1 december 2023 om 21:12 • Rian Rosendaal

Wim Kieft vindt Brian Brobbey de meest complete spits die momenteel rondloopt in de Eredivisie. De oud-aanvaller schrijft in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf dat hij heeft genoten van het optreden van de spits van Ajax in de Europese ontmoeting met Olympique Marseille (4-3 nederlaag). Kieft slaat Brobbey dus hoger aan dan Luuk de Jong en Santiago Gimenez.

"De meeste indruk van de drie spitsen van de traditionele top drie maakte Brobbey", zo oordeelt Kieft vrijdag in zijn bijdrage. "Weliswaar in de Europa League, tegen een mindere tegenstander als Olympique Marseille; hij is toch de meest complete van het drietal."

De columnist legt uit waarom hij zo gecharmeerd is van Brobbey. "Hij bezit snelheid, heeft fysiek, kan als aanspeelpunt fungeren, alleen moet hij zijn doelpuntenmoyenne opvijzelen. In Marseille maakte hij twee geweldige goals na mooie aanvallen van Ajax", wijst Kieft op de dubbelslag van de spits op Franse bodem.

Andere spitsen

Kieft neemt ook de andere spitsen van de topclubs in Nederland onder de loep. "Als je hem vergelijkt met Brian Brobbey is Gimenez echt een zestienmeterspits. Normaal weet hij zijn ruimte daarin te vinden, ook als het wat voller is."

De voormalig spits van onder meer Ajax en PSV weigert Gimenez af te rekenen op de met 1-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. "Begrijpelijk dat de meetlat ligt bij Europese topduels, maar het is flauwekul om te stellen dat hij alleen in de Eredivisie scoort; Gimenez schoot er ook twee in tegen Lazio Roma."

Kieft zag dat ook De Jong het moeilijk had, ook al won PSV na een knappe comeback met 2-3 van Sevilla. "Aanvankelijk was het heel matig. Dat kan je Luuk de Jong niet aanrekenen. Hij heeft zich al eerder op Champions League-niveau bewezen, maar hij kreeg geen enkele bespeelbare bal."

Topscorerslijst

Gimenez voert met zestien goals momenteel de topscorerslijst aan in de Eredivisie. De Jong (tien) en Brobbey (vijf) volgen de spits van Feyenoord op gepaste afstand. Gimenez en De Jong staan zondag tegenover elkaar in De Kuip, als Feyenoord het opneemt tegen PSV.