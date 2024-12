Britse pers heeft slechts één woord nodig om het Liverpool van Arne Slot te omschrijven

In Liverpool zal Arne Slot niet snel meer voor zijn eigen drankje te hoeven betalen. De Nederlandse manager is razend populair en dat is eigenlijk heel logisch. Afgelopen weekend bezegelde hij een droomweek door na Real Madrid ook Manchester City van de mat te vegen.

De Britse pers is dan ook lyrisch over de voetbalmachine van Slot, die maar niet lijkt te haperen. "Liverpool was vrijwel perfect", oordeelt The Guardian. Na twintig duels in het tijdperk-Slot overleggen the Reds belachelijke cijfers. Achttien zeges, één gelijkspel en één verliespartij.

Na dertien Premier League-speelrondes staat het elftal van de voormalig coach van SC Cambuur, AZ en Feyenoord elf punten los op het gevreesde Manchester City en negen punten op naaste achtervolgers Arsenal en Chelsea.

"The title is his to lose", zo bombardeert de Engelse kwaliteitskrant Liverpool tot gedoodverfde titelfavoriet. Phil Foden kon na afloop niet ontkennen onder de indruk te zijn van het Liverpool onder Slot. "Ze zien er angstaanjagend uit", zei de dribbelaar.

Van de Daily Mail ontvangt de Nederlandse manager het rapportcijfer 9. "Copy-paste van woensdga", doelt het tabloid op de midweekse overwinning van the Reds op Real Madrid. "Was dit de beste overwinning van zijn carrière?"

"Niet veel had beter voor ze kunnen gaan", vervolgt het blad. "De aanstelling van Slot als opvolger van Klopp lijkt meer en meer op een meesterzet. Liverpool was in één woord geweldig. Geen enkele prestatie is perfect, maar dit scheelde niet veel."

"Deze maanden onder Slot zijn zo goed, dat je in je ogen moet wrijven om te geloven dat het allemaal waar is. De kraker tegen Manchester City was de laatste bevestiging die iedereen nodig had. Dit Liverpool is heel, heel goed."

The Athletic zingt vrolijk mee in de lofzang. "Slots kalme autoriteit heeft Liverpool naar een nieuw niveau getild. Hij verdient heel veel krediet voor zijn speelplan, zijn vingerafdrukken zaten overal aan deze overwinning. Hij is een class act en er is heel veel voor nodig om zijn Liverpool-juggernaut af te stoppen."