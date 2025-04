Britse media raken niet uitgepraat over ‘gestoorde actie’ van André Onana in minuut 10 bij Manchester United - Olympique Lyon

Manchester United behaalde donderdagavond op bizarre wijze de halve finale van de Europa League. Na een waar spektakelstuk werd Olympique Lyon na 120 minuten voetbal verslagen: 5-4. Na afloop raakt de Britse pers niet uitgepraat over André Onana, die weer het vertrouwen genoot van manager Rúben Amorim.

Er ging een lange geschiedenis vooraf aan het opstellen van Onana. De doelman was voorafgaand aan de heenwedstrijd openlijk aan het bekvechten op social media met Nemanja Matic en was daarna mede verantwoordelijk voor de tegentreffers in Lyon. Daarop besloot Amorim hem thuis te laten voor de wedstrijd tegen Newcastle United, maar donderdag maakte hij zijn rentree tegen Lyon.

Al na tien minuten eiste Onana de aandacht op, toen Manuel Ugarte de thuisploeg op voorsprong zette. De Kameroener meldde zich voor het uitvak, vol met Franse fans, en begon daar te dansen. Het levert hem veel commentaar op in de Britse media.

“Onana treitert Lyon-fans na doelpunt Manchester United”, zo kopt The Telegraph. “De lach op zijn gezicht werd echter ook snel weer weggeveegd, toen Lyon in de tweede helft twee keer kort na elkaar scoorde.”

Ook The Daily Mail zag het ‘kinderlijke gedrag’ van Onana. “Hij greep het doelpunt meteen aan om naar het uitpubliek te rennen en voor hun gezicht te dansen. Dat terwijl de VAR nog moest kijken of het doelpunt goedgekeurd mocht worden.”

The Sun gebruikt zelfs het woord ‘gestoord’ om de actie van Onana te beschrijven. “De doelman rende naar de Lyon-fans die hem vorige week hadden uitgejouwd en voerde een springend, dansend dansje uit, waarbij hij verrukt met zijn hoofd knikte terwijl hij naar het uitvak staarde.”

“De United-fans die het gestoorde voorval zagen, vroegen zich af of dit niet wat te vroeg was, met nog tachtig minuten te spelen.” Uiteindelijk plaatste Manchester United zich na 120 minuten voetbal voor de halve finale, waarin Athletic Club de tegenstander zal zijn.