De gerenommeerde Britse krant The Guardian heeft zijn lijst met de grootste Premier League-verrassingen van het seizoen gepubliceerd. Per club wordt er één speler aangewezen en onder de twintig namen zitten ook twee Oranje-internationals: Ryan Gravenberch en Justin Kluivert.

Gravenberch is sinds het begin van dit seizoen verzekerd van een basisplaats bij Liverpool. Onder manager Arne Slot heeft de middenvelder een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is hij bijna niet meer weg te denken uit het elftal.

Het had anders kunnen lopen als Liverpool er afgelopen zomer in slaagde Martin Zubimendi over te nemen van Real Sociedad, maar de Spanjaard bedankte voor de interesse. “De beslissing van de middenvelder om bij Real Sociedad te blijven, betekende dat Arne Slot gedwongen werd om Gravenberch in die rol naast Alexis Mac Allister te gebruiken”, schrijft journalist Ben McAleer namens The Guardian in zijn analyse over Gravenberch.

“In plaats van te ploeteren, kwam de Nederlander tot bloei. Gravenberch staat dit seizoen derde op het gebied van onderscheppingen (54) en vierde op het gebied van gewonnen balbezit op het middenveld (97) in de competitie. De herboren middenvelder is cruciaal geweest voor Liverpools streven naar nationale glorie.”

Liverpool kan de landstitel bijna niet meer ontgaan, maar ook bij AFC Bournemouth kennen ze een seizoen om niet snel te vergeten. The Cherries staan op de achtste plaats, en maken nog volop kans op plaatsing voor Europees voetbal.

Kluivert kent een formidabel seizoen onder manager Andoni Iraola. De van nature buitenspeler speelt zijn wedstrijden deze jaargang op de 10-positie, die hem uitstekend ligt. Zo maakte hij tot op heden, mede dankzij een hattrick tegen Newcastle United (1-4), twaalf goals in de Premier League. Ook was hij goed voor zes assists.

“Na een redelijk debuutseizoen bij Bournemouth heeft Kluivert dit seizoen de aanvallende lasten voor het team echt op zijn schouders genomen”, begint het direct lovend. “De Nederlander is de topscorer (12) en heeft de meeste assists gegeven (6), na vorig seizoen slechts 7 goals en 1 assist te hebben geproduceerd.”

“Het vertrek van Dominic Solanke (naar Tottenham Hotspur, red.) lijkt Kluivert goed te hebben gedaan. De kans om de sterspeler van Bournemouth te worden heeft hij met beide handen aangegrepen”, aldus McAleer.

Grootste verrassingen van het seizoen per club:

Arsenal: Mikel Merino

Aston Villa: Youri Tielemans

Brentford: Keane Lewis-Potter

Brighton & Hove Albion: Jack Hinshelwood

Bournemouth: Justin Kluivert

Chelsea: Marc Cucurella

Crystal Palace: Chris Richards

Everton: Beto

Fulham: Sasa Lukic

Ipswich Town: Liam Delap

Leicester City: Bilal El Khannouss

Liverpool: Ryan Gravenberch

Manchester City: Mateo Kovacic

Manchester United: Casemiro

Newcastle United: Jacob Murphy

Nottingham Forest: Neco Williams

Southampton: Mateus Fernandes

Tottenham Hotspur: Archie Gray

West Ham United: Aaron Wan-Bissaka

Wolverhampton Wanderers: Matt Doherty