Brian Priske legt uit waarom Timon Wellenreuther plots tóch weer eerste doelman is bij Feyenoord

Bij Feyenoord heerst haast een soort keeperscarrousel. Het is stuivertje wisselen tussen Timon Wellenreuther en Justin Bijlow. Trainer Brian Priske legt nu zijn vertrouwen weer in de Duitse sluitpost, die hij een maand geleden nog passeerde als eerste doelman.

In aanloop naar het nieuwe seizoen stond de Deense trainer voor hetzelfde dilemma. Nadat Wellenreuther vorig seizoen zijn kans greep na (weer) een blessure van Bijlow, besloot Priske om ook het nieuwe jaargang af te trappen met de Duitser in de goal.

Na wat geblunder van Wellenreuther, met als doorslaggevende factor zijn twee knullige tegengoals in De Klassieker tegen Ajax, kreeg Bijlow weer een kans onder de lat. De geboren en getogen Rotterdammer verdedigde begin november het Feyenoord-goal in de wedstrijd tegen AZ (3-2 winst).

De Oranje-international leek zodoende zijn plek onder de lat heroverd te hebben, maar niets bleek minder waar. Hij raakte geblesseerd op de training en miste daarom de duels met Red Bull Salzburg (1-3 verlies), Almere City (1-4 winst) en sc Heerenveen (3-0 zege).

Voor het Champions League-affiche tegen Manchester City was Bijlow weer fit, maar Wellenreuther stond ook tussen de palen toen Feyenoord een spectaculaire 3-3 comeback beleefde. Dat gold ook zaterdag, toen Feyenoord in De Kuip bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

Na afloop van dat duel geeft Priske tekst en uitleg bij zijn keuze om Wellenreuther weer het vertrouwen te geven. "Hij is nu de eerste keeper", zo bevestigde de coach op de persconferentie toen hem gevraagd werd of de in Karlsruhe geboren goalie nu inderdaad weer de vaste eerste keus is.

De Deen leeft mee met Bijlow, zo erkende hij. "Het is zwaar voor Justin. Hij heeft zich teruggevochten, maar had pech met een blessure. Dat is het momentum in voetbal: Timon kwam terug en greep zijn kans. Hij heeft goede wedstrijden voor ons gekeept, vooral bij Manchester City. Ik ben ervan overtuigd dat Justin het begrijpt."