Brian Priske laat via Instagram voor het eerst sinds ontslag bij Feyenoord van zich horen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brian Priske, die voor het eerst van zich laat horen na zijn ontslag bij Feyenoord.

''Iedereen bedankt. Ik wens jullie allemaal het beste'', schrijft Priske bij een foto op Instagram Stories. Hierop is te zien dat Priske samen met de spelersgroep van Feyenoord het veroveren van de Johan Cruijff Schaal viert.

Kort na de entree van Priske bij Feyenoord was PSV de tegenstander in de traditionele seizoensopener. Na een spectaculair 4-4 gelijkspel wisten de Rotterdammers de strafschoppen beter te nemen (2-4). Hierdoor stond de Deense coach al snel met een prijs in zijn handen.

Na wisselende resultaten van Feyenoord en interne kritiek kwam onlangs naar buiten dat Priske zou worden ontslagen in De Kuip. Na de verrassende 3-0 zege op Bayern München in de Champions League mocht Priske aanblijven, om enkele weken later alsnog ontslagen te worden.

De zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie werden maandag genoemd als redenen van het vertrek. Naast Priske vertrekken ook assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg uit De Kuip.

Feyenoord heeft Pascal Bosschaart aangesteld als interim-trainer. Met hem aan het roer bereidt men zich voor op de ontmoeting met AC Milan van woensdag in de tussenronde van de Champions League.