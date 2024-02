Brian Brobbey onderschrijft grootse vorm en breekt record bij Ajax

Brian Brobbey heeft zaterdagavond een clubrecord gebroken bij Ajax. De spits van de Amsterdammers verzorgde de assist bij de 1-0 van Steven Berghuis, en was daarmee voor de twaalfde Eredivisie-wedstrijd op rij betrokken bij een doelpunt. Daarmee brak hij een record van Ruud Geels uit de jaren zeventig.

Brobbey noteerde zaterdag voor de twaalfde wedstrijd op rij waarin hij meespeelde een doelpunt of een assist in een Eredivisie-duel: sinds eind oktober maakte hij elf goals en was hij vijf keer de aangever.

Daarmee evenaarde hij het record deze eeuw van Bryan Ruiz, die in 2009 ook in twaalf duels op rij bij een goal betrokken was. Wel brak Brobbey een clubrecord van Ajax: dat stond tot dusver op naam van Geels, die elf duels op rij bij een treffer betrokken was.

?? Brian Brobbey breekt 50 jaar oud Ajax-record ????? "Toen bestond ik nog niet joh. Ruud Geels? Oké, nu Brian Brobbey toch?" — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

“Een mooi record voor mij”, reageert Brobbey na afloop van de wedstrijd bij ESPN. “Ik ben natuurlijk altijd goed betrokken, en dat wil ik blijven doen. Ik mag niet klagen over hoe het de laatste tijd gaat.”

Als verslaggever Hans Kraay junior hem vertelt dat Geels vijftig jaar geleden elf duels op rij bij een doelpunt betrokken was, reageert de spits: “Toen bestond ik nog niet. Ruud Geels… Nee, die ken ik niet.”

Ook beschrijft Brobbey zijn rol bij de 1-0. “Een hele mooie bal van Berghuis met z’n buitenkant. Ik tikte hem net te ver voor me uit. Daar baalde ik wel een beetje van. Daarna zag ik Berghuis vrijlopen, en hij maakte hem mooi af.”

Al met al vond de aanvaller dat Ajax het duel eigenlijk had moeten winnen. “Ik denk dat het een lastige pot was, waarin beide teams het best wel goed deden. Wij hadden kansen, zij hadden kansen. Maar ik vond dat we moesten winnen met al die kansen die we hebben gehad.”

