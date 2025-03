Brian Brobbey: 'Normaal gesproken heeft Noa Lang wel babbels, maar hij zei er niks over'

Brian Brobbey staat met Ajax voor de topper tegen PSV. De koploper gaat zondag op bezoek bij de achtervolger uit Eindhoven. ''Mijn ervaringen bij Oranje neem ik mee'', aldus de aanvalsleider van de Amsterdammers in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Brobbey verwacht een zware wedstrijd in het Philips Stadion. ''Ze doen het goed, hè. Tegen RKC zag ik wel weer het oude PSV terug. Toch zijn we niet bang, want we kijken eigenlijk alleen naar ons zelf. Ik wil het ook niet te veel over PSV hebben. Het wordt een belangrijke wedstrijd. Dat weet ik wel.''

De spits heeft wisselende ervaringen met uitwedstrijden tegen PSV. Vorig seizoen was hij trefzeker in Eindhoven, maar verloor Ajax uiteindelijk met 5-2. ''In 2022 maakte ik half geblesseerd de 0-1 en wonnen we uiteindelijk door de winnende goal van Noussair Mazraoui. Na mijn doelpunt moest ik me laten vervangen.''

Brobbey stond enkele maanden later met de kampioensschaal in zijn handen. ''Tegen PSV speel ik vaak goed. Het voelt altijd lekker om naar een stadion te gaan waarin je al een paar keer hebt gescoord. Het wordt nu een heel belangrijke en spannende pot'', verwijst de Ajacied naar de titelrace tussen beide topclubs,

Bij Oranje werd onlangs weinig gesproken over de naderende topper in de Eredivisie. ''Ik heb het bij het Nederlands elftal niet met Noa Lang over PSV-Ajax gehad, omdat ik hem zondag wel zie. Normaal gesproken heeft hij wel babbels, maar hij heeft er ook niks over gezegd.''

''Als ik zes punten achter stond, dan zou ik ook niet praten, denk ik'', aldus een lachende Brobbey, die liever met acht punten voorsprong naar Eindhoven was afgereisd. ''Het kon tegen AZ beide kanten op, dus gelukkig hebben we het gelijkspel er nog uitgehaald.''

''Zoals iedereen bij Ajax heb ik gezegd dat wij van wedstrijd tot wedstrijd kijken'', wil Brobbey niet veel zeggen over een eventueel kampioenschap. ''We zijn een echt team, gaan voor elkaar en voor de trainer door het vuur.''