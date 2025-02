Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het duel met Go Ahead Eagles bekendgemaakt. Ten opzichte van de midweekse Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis keren onder meer Brian Brobbey en Youri Baas terug in de basiself. Josip Sutalo ontbreekt helemaal in de wedstrijdselectie, terwijl Steven Berghuis en Jordan Henderson op de reservebank plaatsnemen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en wordt live uitgezonden op ESPN 1 .

Matheus, de vervanger van niet fitte Remko Pasveer, staat tussen de palen in de Johan Cruijff ArenA, waar de verdediging van Ajax bestaat uit Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Baas en Jorrel Hato.

Jorthy Mokio is door de reserverol van aanvoerder Henderson de controleur op het middenveld, dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Spits Brobbey wordt voorin geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Ajax heeft het de laatste seizoenen lastig met Go Ahead. Eerder dit seizoen mochten de Amsterdammers niet klagen met een 1-1 gelijkspel in de Adelaarshorst. “Een team dat we nog goed kennen van de heenwedstrijd, die niet makkelijk was", blikte Farioli vrijdag vooruit bij Ajax TV.

"Ze spelen met veel intensiteit en hebben vooral in de voorhoede spelers met kwaliteit. Daarnaast zijn ze goed georganiseerd, ook bij standaardsituaties.”

Farioli rekent net als donderdag op de steun van de supporters. “Ik geloof dat zij gisteren (donderdag, red.) de extra meters voor ons en met ons hebben gelopen. Dat hebben we zondag ook nodig: nog een keer een Johan Cruijff ArenA met een geweldige atmosfeer.”

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Baas, Kaplan, Hato; Klaassen, Mokio, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Llansana, Breum, Linthorst; Antman, Edvardsen, Suray.