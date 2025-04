Op basis van het aantal gemaakte doelpunten beleeft Brian Brobbey een ronduit ongelukkig seizoen in de Eredivisie. De spits van Ajax tekende tot dusver pas vier doelpunten aan in de competitie en ook de statistieken spreken absoluut niet in zijn voordeel.

Brobbey lijkt vrijwel zeker als eerste spits van Ajax beslag te gaan leggen op de landstitel, maar qua doelpunten heeft de aanvaller dit seizoen een minimale bijdrage kunnen leveren aan het succes van de Amsterdammers.

Afgelopen voetbaljaargang noteerde Brobbey 18 doelpunten, terwijl hij er volgens de expected goals-statistieken van FBref 19,8 had kunnen maken. Het betekent dat hij relatief vaak in scoringspositie komt en bijna even vaak zijn kans benutte.

Dit seizoen is dat compleet anders, zocht Voetbal International uit. In 27 Eredivisie-duels had Brobbey 9,35 keer moeten scoren op basis van de kansen die hij kreeg, maar hij scoorde slechts 4 keer. Een negatief verschil van 5,35 doelpunten ten opzichte van de scoringskansen die hij had.

De aanvalsleider kwam dit seizoen minder in scoringspositie dan vorig jaar, omdat hij vaak vroegtijdig naar de kant werd gehaald door Farioli. Bovendien ontbrak hij in de nodige wedstrijden volledig uit voorzorg of door blessures. Mede daardoor had hij 10 scoringskansen minder dan afgelopen voetbaljaargang. Met de kansen die hij kreeg, sprong de Oranje-spits onzorgvuldig om.

Geen enkele spits in de Eredivisie ging slechter met zijn kansen om dan Brobbey. Thomas Robinet (Almere City) maakte 3,41 doelpunten minder dan verwacht op basis van statistieken en Oskar Zawada (RKC Waalwijk) had minimaal 3,30 treffers meer kunnen noteren.

De beste afmaker is tot dusver Sem Steijn (FC Twente), die 13,49 keer in scoringspositie kwam en al 22 doelpunten maakte. Ook Vito van Crooij (NEC) maakte 5,37 goals meer dan verwacht op basis van de statistieken. Ricardo Pepi (PSV) scoorde 11 keer, terwijl hij ‘slechts’ 5,89 keer in scoringspositie kwam.