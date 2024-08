Ajax-trainer Francesco Farioli voert de nodige wijzigingen door in zijn opstelling voor het treffen met NAC Breda. Onder meer Dies Janse, Sivert Mannsverk, Brian Brobbey en Bertrand Traoré verschijnen, in tegenstelling tot de slijtageslag tegen Panathinaikos, aan de aftrap. Het duel begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Na de negentig reguliere minuten, verlenging en ellenlange strafschoppenserie tegen Panathinaikos liet Farioli al doorschemeren wijzigingen te zullen doorvoeren. Alhoewel Farioli tegenover Ajax TV liet weten dat iedereen fit en beschikbaar is, benadrukte hij ook dat het uiteindelijk gewonnen Europa League-treffen met Panathinaikos veel energie had gekost.

Remko Pasveer blijft wel staan. De veertigjarige routinier speelde een uitstekende pot tegen Panathinaikos en hield in de memorabele strafschoppenserie vijf penalty’s van de Grieken tegen. Daarmee had hij een enorm aandeel in het bereiken van de Europa League play-offs en is Ajax hoe dan ook verzekerd van een Europese groepsfase.



Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Van de verdedigers die donderdag speelden, blijven alleen Josip Sutalo en Jorrel Hato staan. Anton Gaaei en Dies Janse krijgen het vertrouwen van Farioli. Hun basisplaatsen gaan ten koste van respectievelijk Devyne Rensch en Youri Baas. Gaaei speelde donderdag nog een hoofdrol door twee strafschoppen, inclusief de winnende, te benutten.

Het complete middenveld wordt vervangen. Dat houdt in dat Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim plaatsmaken voor Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson en Branco van den Boomen.

Voorin zijn er basisplaatsen voor Brobbey en Traoré. Het tweetal leek nog niet toe aan een basisplaats, maar mag het nu laten zien in het Rat Verlegh Stadion. Steven Berghuis begint op de bank, net als Chuba Akpom. Mika Godts krijgt op links de voorkeur boven Carlos Forbs.

NAC verloor zijn eerste wedstrijd van het seizoen vrij kansloos van mede-promovendus FC Groningen. In Euroborg werd het na een vroege rode kaart voor Enes Mahmutovic 4-1. Mahmutovic is er dan ook niet bij tegen Ajax, net als de geblesseerden Clint Leemans en Leo Sauer.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Lucassen, Valerius, Greiml, Van den Bergh, Kemper; Balard, Staring, Garbett; Ómarsson, Janosek.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Janse, Hato; Mannsverk, Hlynsson, Van den Boomen; Traoré, Brobbey, Godts.