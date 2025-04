'Brentford is in gesprek met speler van Feyenoord en gaat snel 'extra gas' geven'

Antoni Milambo is in gesprek met Brentford, zo meldt 1908.nl. De twintigjarige middenvelder van Feyenoord heeft ‘zijn persoonlijke voorwaarden al op tafel kunnen leggen’, valt er te lezen. De Rotterdammers verwachten begin mei een bod te krijgen van Brentford.

De Londenaren gaan begin volgende week ‘extra gas’ geven voor Milambo, die volgens Transfermarkt zestien miljoen euro waard is. Het eerste bod van Brentford zal vermoedelijk ook rond dat bedrag liggen.

Milambo speelt sinds 2014 bij Feyenoord. Hij debuteerde onder Arne Slot in 2021 in de hoofdmacht. Daar waar hij het in de voorgaande seizoenen met een handjevol optredens moest doen, is hij deze campagne een vaste kracht in De Kuip.

De teller staat dit seizoen op 38 wedstrijden in alle competities. Daarin was de geboren Rotterdammer goed voor 7 treffers en 7 assists.

Het wordt volgend seizoen dringen op het middenveld van Feyenoord. De komst van Sem Steijn is zo goed als rond, terwijl de Rotterdammers ook werk willen maken van Luciano Valente. Of Quinten Timber deze zomer blijft is nog niet bekend.

Robin van Persie kan na dit seizoen hoe dan ook uit veel smaken kiezen op het middenveld. Milambo is dus mogelijk aan zijn laatste weken bezig in De Kuip.

De spelverdeler verlengde zijn contract in januari 2024. Milambo ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam-Zuid.