Mark Flekken (31) is een van de internationals van het Nederlands elftal die aanstaande zomer in serieuze aanmerking komt voor een transfer. De sluitpost van Brentford maakt al geruime tijd een prima indruk in de Premier League en heeft over interesse niet te klagen.

Al eerder wist Sky Deutschland te verzekeren dat Bayer Leverkusen de gelederen maar wat graag versterkt met Flekken. Eerste concrete gesprekken over een mogelijke overgang naar de Bundesliga hebben al plaatsgevonden.

Brentford ziet zijn eerste doelman vanzelfsprekend liever niet vertrekken, maar zal een transfer niet koste wat kost tegenhouden. Een zak geld ter waarde van vijftien miljoen euro doet the Bees van mening veranderen.

Zaterdag weidt het Duitse medium verder uit over de interesse in de achtvoudig Oranje-international, die zelf van plan is een stap te maken. Ook teams uit de Premier League melden zich in de strijd om Flekkens krabbel, al worden deze clubs niet bij naam genoemd.

De geboren Limburger verdedigt sinds de zomer van 2023 het doel van Brentford. In Londen heeft hij een contract tot medio 2027.

Afgelopen donderdag gold Flekken als dé uitblinker bij Brentford. In het gewonnen uitduel (0-2) met stuntploeg Nottingham Forest was hij goed voor vijf reddingen én de assist op de tweede treffer, gemaakt door Yoane Wissa.

Daarmee was Flekken voor de tweede keer dit seizoen aangever op doelpunt. In december vorig jaar verzorgde hij tegen Newcastle United (4-2 winst) het voorbereidende werk voor Nathan Collins, die de 3-2 maakte.