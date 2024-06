Brazilië kent met teleurstellende remise valse start op Copa América

Brazilië is de Copa América begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Costa Rica, de huidige nummer 52 op de FIFA-wereldranglijst. Het andere duel in de groep tussen Colombia en Paraguay eindigde in 2-1.

Bijzonderheden

De voorhoede van Brazilië bestond uit Vinícius Júnior, Rodrygo en Raphinha, maar tot scoren kwam het trio tegen Costa Rica, waar voormalig FC Twente-aanvaller Manfred Ugalde in de basis startte, niet. Marquinhos dacht met een half uur op de klok de score voor Brazilië te openen, echter werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Colombia - Paraguay 2-1

32’ 1-0 Daniel Muñoz42’ 2-0 Jefferson Lerma69’ 2-1 Julio Enciso

