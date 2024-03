Braziliaans toptalent Endrick maakt einde aan ongeslagen thuisreeks Engeland

Brazilië is zaterdagavond tijdens een oefeninterland tegen Engeland op Wembley als winnaar uit de strijd gekomen. Invaller Endrick bezorgde o Seleçao als invaller de overwinning. Daarmee kwam er voor Engeland een einde aan een ongeslagen thuisreeks van 20 interlands.

Gareth Southgate moest het bij Engeland stellen zonder het geblesseerde trio Jordan Henderson, Harry Kane en Cole Palmer. De bondscoach kon desondanks een sterke basiself het veld insturen. Onder meer Declan Rice, Phil Foden en Jude Bellingham verschenen aan de aftrap, terwijl debutant en voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite de gehele wedstrijd op de bank bleef.

De debuterende Dorival Júnior koos tijdens zijn eerste interland als bondscoach van Brazilië onder anderen voor Raphinha, Lucas Paquetá en Vinícius Júnior. Het zeventienjarige toptalent Endrick moest genoegen nemen met een reserverol.

De Goddelijke Kanaries waren na ruim tien minuten dicht bij de openingstreffer. Vinícius jr. dacht de ban al vroeg te breken, echter was het Kyle Walker die de bal van de doellijn wist te halen. De rechtsback van Engeland raakte hierbij geblesseerd. Nadat hij nog door de pijn probeerde heen te bijten, moest hij zich halverwege de eerste helft alsnog noodgedwongen laten vervangen door Ezri Konsa, die daarmee zaterdagavond een van de vele debutanten op Wembley werd.

Paquetá kreeg in het eerste bedrijf dé uitgelezen kans om Brazilië uit de rebound op 0-1 te zetten. De middenvelder van West Ham United zette doelman Jordan Pickford op het verkeerde been, maar zag zijn inzet vervolgens op de paal belanden.

Het debutantenbal werd na rust verder uitgebreid toen Kobbie Mainoo namens the Three Lions het veld betrad en Sávio een klein kwartier voor tijd Raphinha bij Brazilië verving. Endrick had Rodrygo bij de bezoekers op dat moment al afgelost.

Het tienertalent van Palmeiras, dat komende zomer een toptransfer naar Real Madrid maakt, werd uiteindelijk de gevierde man bij Brazilië. Joe Gomez leverde de bal koppend in bij Andreas Pereira, die Vinícius met een splijtende pass oog in oog met Pickford zette. De sluitpost wist redding te brengen, maar zag Endrick de rebound hierna in een leeg doel werken: 0-1. Daarmee kwam er voor Engeland een einde aan een ongeslagen thuisreeks van 20 interlands.

Brazilië op voorsprong! ???? De bezoekers breken laat de ban op Wembley via Endrick Felipe: 0-1 ??#ZiggoSport #ENGBRA pic.twitter.com/mQUEyzLQBv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 23, 2024

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Gallagher; Foden, Bellingham, Gordon; Watkins.

Opstelling Brazilië: Bento; Danilo, Beraldo, Bruno, Wendell; Gomes, Guimarães, Paquetá; Raphinha, Vinícius, Rodrygo.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties