Bram van Polen tipt grote naam die PSV transfervrij als extra spits kan halen

ESPN-analist Bram van Polen wil Diego Costa bij PSV zien. Dat zegt de voormalig verdediger van PEC Zwolle gekscherend in Voetbalpraat. De 36-jarige spits is momenteel transfervrij na zijn vertrek bij Grêmio.

Bosz sloot tijdens de persconferentie na afloop van het bekerduel met Feyenoord (2-0 winst) niet uit dat PSV een transfervrije spits gaat aantrekken. “Ik heb nog niet de tijd gehad om daar met de club over te praten.”

“Maar we hebben gezien met Ivan Perisic dat het soms een schot in de roos kan zijn. Als je ziet hoe hij tot nu toe bij ons heeft gepresteerd, is dat echt ongelooflijk”, aldus de zoekende Bosz.

De analisten van Voetbalpraat hebben gekeken naar de opties. Van Polen noemt plotseling een spraakmakende naam. “Ik kwam op Diego Costa.”

“Hij is 36 jaar en kwam in 14 wedstrijden bij Grêmio tot 1 doelpunt en 2 assists. Momenteel is hij transfervrij”, vertelt Van Polen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Diego Costa op 1 miljoen euro, maar hij is dus gratis op te pikken.

“Ik zou het wel leuk vinden. Diego Costa tegen Wouter Goes”, fantaseert Van Polen. “Maar goed, hij zal ook niet topfit zijn. Ik denk dat Luuk de Jong dit prima kan handelen, maar er moet niets met hem gebeuren.”

Collega Anco Jansen vreest dat er weinig interessante opties zijn voor PSV. “Het is toch bijna niet te doen om een spits van het niveau PSV, Champions League, transfervrij te halen? Dat is niet te doen.”