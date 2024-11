Bram van Polen brengt 'intelligente voetballer' onder de aandacht bij zoekend Ajax

Bram van Polen kijkt wat betreft de blessure van Mika Godts ook naar de lange termijn. De voormalig rechtsback van PEC Zwolle schuift de naam van Jesper Karlsson naar voren, nu blijkt dat de voormalig buitenspeler van AZ bij Bologna op een zijspoor is beland en klaar lijkt voor een vertrek uit de Serie A.

''Misschien is die Karlsson wat. Ik las vandaag dat FC Utrecht en FC Twente interesse in hem hadden. Misschien is het een optie om hem te huren in de winterstop'', geeft Van Polen in Voetbalpraat als gratis advies mee aan de technische leiding van Ajax.

''Dat vind ik een intelligente voetballer. En dat is er één die continu de actie opzoekt. Hij had bij AZ ook een hoog rendement'', krijgt de Zweedse vleugelaanvaller van Bologna een positief tussenrapport van Van Polen.

Presentator Wouter Bouwman werpt op dat Ajax in de winterstop sowieso een linksbuiten wil aantrekken. ''Dat lijkt me logisch, als de enige linksbuiten die je hebt geblesseerd raakt.''

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport lonkt een terugkeer van Karlsson in de Eredivisie. De Zweedse vleugelspits zou naar verluidt op huurbasis mogen vertrekken bij zijn huidige club Bologna. FC Utrecht en FC Twente houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Het huwelijk tussen Karlsson en Bologna is nog niet echt een gelukkige geweest. De inmiddels 26-jarige vleugelspits vertrok in de zomer van 2023 naar Italië. Hij verruilde AZ voor Bologna in een deal waar de Alkmaarders ruim elf miljoen euro voor zijn werknemer ontving.

Het Italiaanse avontuur verliep voor Karlsson tot dusverre niet zoals gehoopt. Vorig seizoen worstelde de geboren Zweed met blessures, aan de knie en aan de enkel, en moest het veelal doen met invalbeurten. Uiteindelijk kwam hij tot zeven duels onder het bewind van de inmiddels naar Juventus vertrokken Thiago Motta.