Boussaboun: 'Onbegrijpelijk dat Ajax hem niet heeft teruggehaald’

Dinsdag, 28 november 2023 om 10:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

De Eredivisie is een goed eind op weg. Na dertien speelronden heeft PSV nog altijd de volle buit. Feyenoord volgt op zeven punten, terwijl Ajax door de 5-0 overwinning op Vitesse het linkerrijtje is binnengedrongen. Hoe staan de clubs er qua selectie voor en waar dienen de grootste reparatiewerkzaamheden plaats te vinden in de winter? Voetbalzone trok naar Den Haag en sprak daar met oud-spits en ESPN-analist Ali Boussaboun.

Door Mart Oude Nijeweeme

Boussaboun is een goede bekende van Maurice Steijn. De voormalig spits van Feyenoord en NAC Breda speelde met én onder de ontslagen Ajax-trainer en voelde dan ook mee toen de Hagenees het veld moest ruimen in Amsterdam. Toch kwam het vertrek van Steijn niet helemaal als een verrassing voor Boussaboun.

Bekijk hieronder het interview met Ali Boussaboun:

"Je zag dat een aantal spelers niet voluit ging", aldus Boussaboun. "Ik weet uit eigen ervaring dat dat het minste is wat je kan doen als het niet loopt. Maar je kon zien dat een aantal spelers dat niet deed. Berghuis onder andere. Niet omschakelen, met de handen zwaaien. Kom op, je moet de hand in eigen boezem steken."

Of Berghuis een stoorzender is binnen de selectie vindt Boussaboun lastig te beoordelen. "Het is wel iemand met een sterke persoonlijkheid. Ik kan me voorstellen dat hij zich niet comfortabel voelt als het niet naar zijn zin gaat. Hij zegt altijd wat hij denkt. Dat is positief, maar uiteindelijk ben je wel speler. De trainer is de baas, daar moet je je in schikken."

Branco van den Boomen is een van de weinige aankopen van Sven Mislintat die Boussaboun kan bekoren. "Hij voegt echt iets toe. Speelt direct, opportunistisch en zoekt graag de opening. Ik vind het een goede speler. Een Ajax-speler. Dat betekent niet dat de rest geen Ajax-spelers zijn, maar als je ziet wat er weg is gegaan... Wat ze ervoor terug hebben gekregen is niet half zo goed."

Volgens Boussaboun ligt het grootste probleem achterin. "Op de backpositie moet echt iets gebeuren. Ik begrijp niet waarom ze Tagliafico niet eerder hebben teruggehaald. Kenny Tete is ook een goede optie. Hij is snel, sterk en kan aardig voetballen. Maar ik zou eerder voor een talent gaan. Daar staat Ajax ook om bekend. Dat is de reden dat ze honderden miljoenen hebben verdiend."

Feyenoord

Hoe anders is de situatie bij de eeuwige rivaal uit Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord beleven ze mooie tijden, met als kers op de taart de Europese avonden in de Champions League. Kijkend naar de huidige selectie van Ajax, ziet Boussaboun slechts voor één Ajacied een basisplek weggelegd bij dit Feyenoord.

"Ik denk Steven Bergwijn. Op linksbuiten kan Feyenoord wel versterking gebruiken. Op het middenveld en achterin staat het als een huis. Dat zegt veel over Ajax, maar zeker ook over Feyenoord. Een heel groot compliment aan het scoutingsapparaat en de technische leiding daar. Wat zij in een paar jaar hebben neergezet is razendknap."

Boussaboun licht Hancko uit als gezicht van het huidige Feyenoord. "Dat vind ik samen met Geertruida de beste verdediger van Nederland. Niet normaal hoe stabiel hij is. We zijn altijd geneigd om te kijken hoe slecht Ajax het doet, maar we kunnen ook de nadruk leggen op Feyenoord. Wat zij presteren is buitengewoon bijzonder."

PSV

Komende zondag neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op tegen PSV en moet het gat verkleind worden naar vier punten. Boussaboun kijkt dit seizoen met veel plezier naar de ploeg van Peter Bosz. "Ik denk dat zij de grootste kans maken op het kampioenschap. Zij komen ook in slechte wedstrijden tot scoren. Dat is het grootste verschil met Feyenoord, die ondanks dat ze domineren toch soms moeite hebben om te scoren."

Een belangrijke schakel op het middenveld van de Eindhovenaren is Jerdy Schouten. "Hij lijkt wel een nummer 10 af en toe, als je ziet hoe hij zich uit situaties redt", is Boussaboun lovend. "Fantastisch om te zien. Of hij de ideale partner van Frenkie de Jong is bij Oranje? Dat denk ik wel. Met Schouten heb je iemand die ook goed onder de druk uit kan voetballen en niet in paniek raakt. Dat is een extra wapen."

Het hart van de defensie blijft echter een achilleshiel bij PSV, vindt ook Boussaboun. "Ramalho vind ik niet goed genoeg om een volgende stap te maken. Hij zit aan zijn plafond. Hij kan goede wedstrijden spelen, maar zijn kwetsbaarheid komt naar boven als hij in één-tegen-één-situaties komt. Aan de bal herkent hij soms het gevaar niet. Als opbouwer moet je de weg van de minste risico kiezen. Daar schiet hij te kort."

Het leidt er zelfs toe dat Boussaboun soms medelijden heeft met de Braziliaan. "Je ziet de onzekerheid bij hem. Ik heb zelf ook gevoetbald, dat gun je niemand. Het is wel een jongen die altijd honderd procent inzet toont. Maar als buitenstaander kom je al snel tot de conclusie dat dit zijn niveau is. Je kan niet meer verwachten. Gelukkig heeft hij met Boscagli iemand naast zich die veel camoufleert."