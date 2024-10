Bosz lucht zijn hart tijdens hoger beroep zaak-Makkelie: 'Dat doet mij het meeste pijn'

Peter Bosz hoort vrijdagochtend pas of hij geschorst wordt naar aanleiding van zijn uithaal richting arbiter Danny Makkelie na het duel tussen PSV en Sparta Rotterdam van onlangs. De openbaar aanklager betaald voetbal stelde Bosz een schorsing van één duel voor, waartegen de coach in beroep ging. Het hoger beroep diende donderdagavond en naar nu blijkt volgt de uitspraak pas vrijdag.

Bosz zei na de 2-1 zege op Sparta op 5 oktober dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. De trainer van PSV baalde vooral over het feit dat de scheidsrechter geen strafschop gaf na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko in het strafschopgebied van Sparta.

De PSV-directie betreurde de uitspraken van Bosz en ging al snel in gesprek met de hoofdtrainer. De aanklager betaald voetbal nam daar echter geen genoegen mee en stelde één wedstrijd schorsing voor, een voorstel dat al snel naar de prullenbak werd verworpen door PSV. Hoger beroep moest dus uitkomst bieden.

De aanklager vindt de voorgestelde sanctie niet te hoog, daar Bosz volgens hem niet beledigend is geweest richting Makkelie. Het gaat hem alleen om het op 'verbale/non-verbale wijze in diskrediet brengen van het scheidsrechterskorps.'

In de optiek van de aanklager had Bosz in de tijd tussen zijn uitspraken en het hoger beroep best iets mogen zeggen over het voorval met Makkelie. Hij verwijst daarbij naar de directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart, die hebben verklaard dat Bosz het anders had moeten aanpakken.

Bosz

Bosz kwam zelf ook aan het woord in Zeist. ''Ik vind echt dat ik niks verkeerd gezegd heb'', wordt de coach geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad. ''Wat mij het meeste pijn doet, is dat er gezegd wordt dat ik het betaald voetbal in diskrediet heb gebracht. Er is geen schuttingtaal gebruikt en het is nooit de bedoeling geweest Makkelie aan de schandpaal te hangen.''

''Ik zit 45 jaar in het betaald voetbal en heb echt van alles gedaan. Scheidsrechterscommissie, besturen. En dan wordt gezegd dat ik het betaald voetbal in diskrediet breng. Als dat ging over het gedrag aan de zijlijn, oké. Maar niet in dat interview'', verwijst Bosz naar het interview met Milan van Dongen van ESPN, waarin hij Makkelie bekritiseerde.

Bosz benadrukt daarna dat hij niet van plan was om Makkelie aan te pakken en met Van Dongen over het penaltymoment met Johan Bakayoko wilde praten. De PSV-trainer was ook 'extreem teleurgesteld' over het vooronderzoek naar zijn uitspraken over Makkelie.

De aangeklaagde trainer maakt tot slot duidelijk dat hij niet heeft gezegd dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. Bosz betreurt dat de scheidsrechter dat wél zo heeft opgevat. ''Wat ik heb gezegd, is niet beledigend.''