Peter Bosz spreekt kort na afloop van een totaal kansloze nederlaag tegen Arsenal (7-1). De trainer van PSV vindt dat zijn ploeg ontzettend zwak verdedigd heeft, maar blijft na de grootste nederlaag uit de clubhistorie wel strijdbaar. "Als ik niet meer strijdbaar ben, dan moet je me meteen wegschoppen", aldus Bosz voor de camera bij Ziggo Sport.

"We hebben geen kans gehad, zijn weggespeeld", concludeert Bosz na de ontluisterende nederlaag in de achtste finale van de Champions League.

De coach zag slechts twee momenten waarin het voor PSV had kunnen draaien. "Dat was toen wij de bal op de lat schoten bij 0-0 (via Ismael Saibari) en bij dat moment waar die jongen (Myles Lewis-Skelly, red.) een tweede gele kaart had kunnen krijgen. Daar moet je dan geluk mee hebben. Voor de rest vind ik dat we geen kans gehad hebben. Je voelt dat zij veel beter zijn. Wij verdedigen dan ook nog eens slecht."

Bosz vond dat zijn elftal met voldoende spelers achter de bal verdedigde. "Maar dan toch niet kort dekken. Als je dat analyseert is dat pijnlijk, zoals de hele avond pijnlijk is voor ons. 1-7, dat kan niet." Bij een 1-3 ruststand had Bosz nog de hoop dat zijn ploeg er een wedstrijd van zou kunnen maken. "In de 46ste minuut en 47ste minuut schieten ze er een bal in. Voordat je goed en wel zit is de wedstrijd gespeeld. Dan hoop je dat er niet gebeurt wat er wel gebeurt, namelijk dat het 1-7 wordt."

Bosz licht één slecht moment uit van Ryan Flamingo. "Als je alleen al de eerste goal ziet. Daar wordt Declan Rice in de zestien aangespeeld, die kan opendraaien en de voorzet geven. Dat Noa (Lang, red.) het kopduel niet kan winnen van Timber, dat kan, maar die voorzet mag daar nooit gegeven worden. Ik haalde Ryan eraf in de rust. Hij was zeker niet de enige, maar het is een jonge jongen die ik dan in bescherming wil nemen. Een jongen die zo aan het worstelen is."

Volgens Bosz was er vanavond geen kruid gewassen tegen Arsenal. "Daar kun je niet tegenaan coachen. Het is de fase waarin we zitten. Dit heeft niet met het anders neerzetten te maken. Dit heeft te maken met een tegenstander die veel beter was dan zij en die ons op een moment treft dat we niet op ons best zijn. Dat heb je vanavond kunnen zien. We hebben het in de wedstrijd al omgezet. Met omzettingen hadden we geen ander resultaat gehaald, kan ik je vertellen."

Bosz komt onder enorme druk te staan bij PSV, dat in een week zowel de beker, het kampioenschap als de Champions League lijkt te hebben verspeeld. Toch gelooft de coach dat hij het op de rit kan krijgen. "Natuurlijk. Londen volgende week zal lastig worden, maar we staan nog steeds tweede in de competitie. Dat zullen we moeten blijven staan. Ik sta voor die troepen. Als ik niet meer strijdbaar ben, dan moet je me meteen wegschoppen. Maar dat ben ik wel. We zijn er samen ingekomen met deze spelers, en we gaan er met dezelfde spelers ook weer uitkomen. Ik hoef het vertrouwen niet van de spelers te hebben, maar van de clubleiding. En dat vertrouwen is er. Dat gaat goedkomen."