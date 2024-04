‘Bosz is zo’n aansteller, doet net alsof er 3 bussen met fans waren overleden’

René van der Gijp heeft met de nodige verbazing gekeken naar het interview dat Peter Bosz zaterdag na de nederlaag van PSV tegen NEC (3-1) gaf bij ESPN. Dat zegt de analist in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Door de verliespartij in De Goffert kwam er een einde aan de ongeslagen status van de Eindhovenaren in het huidige Eredivisie-seizoen.

Bosz gaf na afloop van het verloren uitduel met NEC aan dat hij schrok van zijn elftal. “Want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen.”

Van der Gijp snapt echter niets van de uitspraken van Bosz. “Ik vind die Bosz ook zo’n aansteller. Het is een hele slechte acteur”, begint de analist in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Eén of twee keer per jaar heb je een offday, dan verlies je uit bij NEC. Wat kan jou het dan schelen als je fluitend kampioen wordt.”

Van der Gijp is van mening dat de trainer van PSV niet zo kritisch had moeten zijn. “Dan zeg je toch na afloop: ‘Ik vond het niet goed. We begonnen niet lekker aan de wedstrijd. Het was geen geweldige wedstrijd, maar dit kan een keer gebeuren.’ Alleen Bosz deed net of er supporters van PSV in drie bussen om het leven waren gekomen.”

"Bosz denkt dan: ik moet kritisch naar buiten toe treden, want ik moet mijn spelers scherp hebben voor de volgende wedstrijd. Daar zit in zijn ogen een hele filosofie achter, terwijl niemand daar iets omgeeft. Hij is de enige die dat doet”, aldus Van der Gijp.

Kritische Perez en reactie Bosz

Kenneth Perz zei bijook al dat Bosz ‘een spel’ speelde en dat zijn woorden ‘toneel’ waren. De zestigjarige oefenmeester haalde maandag op een persconferentie hard uit naar de Deense analist.

“Daar heb ik me kapot aan geërgerd”, liet Bosz weten. “Hij staat naast me, waarom zegt hij dat niet op het moment dat ik mijn analyse geef? Als je dat vindt en naast me staat, dan zeg je dat toch? Hij laat me weglopen en zegt dat dan. Een beetje raar, toch? Of niet?”

“Hij moet niet zeggen dat ik een spelletje speel, want ik speel geen spelletjes”, vervolgt Bosz. “Ik geef gewoon eerlijk mijn mening. Daar hoeft hij het niet mee eens te zijn. Dat mag. Dat ik in zijn ogen een verkeerde analyse maak, dat kan. Ik geef net al aan: ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar je moet niet mijn integriteit in twijfel trekken, dat ik een spelletje speel. Ik speel geen spelletjes.”

