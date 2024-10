Bosz genoot van 'buitengewoon goede' Tillman bij PSV: 'Dat had hij me wel eerder mogen vertellen'

Peter Bosz heeft dinsdagavond genoten van het spel van Malik Tillman, zo laat de oefenmeester weten op de persconferentie voor het thuisduel met PEC Zwolle. De multifunctionele Amerikaan werd tegen Paris Saint-Germain, bij afwezigheid van Jerdy Schouten, op '6' geposteerd en speelde volgens Bosz 'buitengewoon goed'.

Vooraf was het de vraag hoe Bosz het gemis van de geblesseerden Schouten en ook Veerman zou opvangen. Dat Ismael Saibari één van die posities zou innemen, stond wel vast. Voor de andere plek centraal op het middenveld waren er meerdere kandidaten, waaronder Mauro Júnior, Olivier Boscagli en Richard Ledezma. De keuze viel echter op Tillman.

Tillman deed de hele wedstrijd mee in het Parc des Princes, waar PSV een zeer verdienstelijk punt verdiende (1-1). "Buitengewoon goed. Niet gewoon goed, maar buitengewoon goed", is Bosz lyrisch over het optreden van de in Duitsland geboren Amerikaans international.

"Op een positie waar ik hem nog niet gezien had. Na de wedstrijd, en dat had hij me wel eerder mogen vertellen, vertelde hij dat hij in de jeugd daar wel gevoetbald heeft. Dat had me in ieder geval wat rustiger op de bank laten zitten", vertelt Bosz met een knipoog.

"Ik vond dat hij het erg goed deed. Ik heb de wedstrijd helemaal nagekeken. Dan let je op een heleboel kleine details. Als je ziet hoe hij zich verplaatst voor de verdediging, op het juiste moment, passlijnen eruit haalt, dan is het alsof hij daar al jaren gespeeld heeft. Een alleskunner."

Met de afwezigheid van Schouten en Veerman, die de komende weken zeker niet in actie zullen komen, lijkt Tillman uit te mogen kijken naar een vaste plek als controleur. "Hij is in ieder geval iemand die daar kán spelen. En dan kijken wij waar wij hem in de volgende wedstrijd denken nodig te hebben. Dat zullen we zien", aldus Bosz.

Rick Karsdorp, die tegen PSG te geblesseerd was om een rol te spelen, kan zaterdagavond weer in actie komen tegen PEC. Dat geldt ook voor Ivan Perisic, die het Champions League-affiche moest missen omdat hij in Europa niet speelgerechtigd is. Naast Schouten en Veerman zijn ook Sergiño Dest en Hirving Lozano niet van de partij,