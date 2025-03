Bosz geeft meerdere basisspelers rust in Champions League-return tegen Arsenal

De opstelling van PSV voor de return tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om zijn basiself op meerdere plekken te wijzigen in vergelijking met het Eredivisie-duel met sc Heerenveen (2-1 zege) afgelopen week: Onder meer Armando Obispo, Isaac Babadi en Couhaib Driouech starten. Arsenal en PSV trappen om 21:00 uur af in het Emirates Stadium. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport.

Zoals gewoonlijk staat Walter Benítez onder de lat bij de Eindhovenaren. De viermansdefensie bestaat uit Richard Ledezma, Adamo Nagalo, Armando Obispo en Tyrell Malacia. Onder meer Olivier Boscagli en Ryan Flamingo krijgen rust en starten op de bank. Dat laatste geldt ook voor Mauro Júnior.

Jerdy Schouten, Guus Til en Babadi staan op het middenvelder bij PSV. Dat betekent dat Joey Veerman opnieuw genoegen moet nemen met een reserverol. Vorige week tegen Arsenal moest Veerman het doen met een invalbeurt van acht minuten, afgelopen weekend tegen Heerenveen kwam hij helemaal niet in actie.

De spits van dienst is Perisic. Hij moet van aanvoer worden voorzien door Johan Bakayoko (rechts) en Driouech (links). Noa Lang en Luuk de Jong beginnen op de bank in het Emirates Stadium.

Bosz kan in Londen niet beschikken over Malik Tillman en Ricardo Pepi. De twee Amerikanen zijn al langer geblesseerd en van Pepi is al bekend dat hij dit seizoen niet meer in actie gaat komen.

De wedstrijd tussen Arsenal en PSV van woensdagavond gaat eigenlijk nergens meer om. Arsenal haalde vorige week uit in het Philips Stadion (1-7), en is daardoor eigenlijk al zeker van plaatsing voor de kwartfinale van de Champions League. Daarin treft het Real Madrid of Atlético Madrid.

Dinsdag blikte Bosz op de persconferentie al vooruit op de wedstrijd tegen Arsenal. “We zullen wel wat minder verdedigend gaan voetballen. Wanneer ik tevreden ben? Als we gewonnen hebben. Dat zou een prestatie van formaat zijn, zeker als je de wedstrijd vorige week hebt gekeken. Maar ik kan ook wel door een uitslag heen kijken”, aldus de oefenmeester.

Opstelling Arsenal: Raya; White, Kiwior, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Jorginho, Zinchenko; Sterling, Merino, Tierney.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Nagalo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Babadi; Bakayoko, Perisic, Driouech.