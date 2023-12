Bosz gaat spelers rusten tegen Arsenal en verklapt twee basisklanten bij PSV

PSV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Arsenal en zal dat in ieder geval doen met Malik Tillman in de basiself, zo vertelde Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-affiche. Doelman Walter Benítez is de tweede naam uit de startopstelling die de PSV-trainer prijsgaf.

"We gaan tegen Arsenal niet een heel ander elftal in het veld sturen", zei Bosz tegenover de aanwezige media. "Maar jongens die het goed doen vanaf de bank moet je het wel gunnen te spelen. Morgen is daarvoor de gelegenheid."

Daarmee doelt de oefenmeester op het feit dat PSV al zeker is van overwintering in de Champions League. Ongeacht het resultaat tegen Arsenal dinsdag eindigt PSV op de tweede plek in Groep B van het miljardenbal.

Tegenstander Arsenal is daarnaast al verzekerd van de eerste plek in de poule. In een onderling duel zullen RC Lens en Sevilla bepalen wie derde eindigt en na de winterstop actief zal zijn in de Europa League.

Een van de spelers die meestal op de bank zit, maar tegen Arsenal in ieder geval minuten gaat maken is dus Tillman. De Amerikaan is dit seizoen veelal de dupe van de hevige concurrentie op het middenveld bij PSV, maar zal tegen de Londenaren wel in actie komen.

De huurling van Bayern München is blij met zijn basisplaats, zon onthulde Bosz. "Als kind wil je spelen op het allerhoogste niveau. En tegen Arsenal in de Champions League is het allerhoogste niveau."

De trainer van de Eindhovenaren ging ook nog in op zijn keuze onder de lat. Benítez, die in de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-2) nog opzichtig in de fout ging, behoudt zijn basisplek. "Walter Benitez is mijn eerste keeper en zal keepen morgen", besluit Bosz.

Afwezigen

Het is voor een aantal spelers nog onduidelijk of ze inzetbaar zijn tegen Arsenal. Noa Lang, Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap zijn sowieso nog niet beschikbaar, terwijl Jerdy Schouten een twijfelgeval is. De beschikbaarheid van Jordan Teze, die met een hoofdblessure uitviel tegen Feyenoord, wordt na de laatste training beoordeeld.

