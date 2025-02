Bosschaart spreekt over aanstelling Van Persie bij Feyenoord: 'Ik zou een debiel zijn als ik zou zeggen dat...'

Pascal Bosschaart is tijdens de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord - Almere City ingegaan op de kersverse aanstelling van Robin van Persie als trainer van de Rotterdamse club.

Allereerst werd de interim-trainer gevraagd naar zijn rol bij Feyenoord. Bosschaart gaf aan dat hij zelf open staat voor een plek in de staf van het eerste elftal, maar dat een terugkeer bij de Onder 21 ook tot de opties behoort.

Daarna werd Bosschaart, die dinsdag met Feyenoord AC Milan uit de Champions League wist te knikkeren door over twee duels met 2-1 te winnen, gevraagd naar zijn mening over Van Persie.

“Ik zou een debiel zijn als ik zou zeggen dat hij geen geschikte man is”, steekt Bosschaart van wal. “Dat zou heel gek zijn, toch?”

“Het is niet aan mij om daar kritisch over te zijn. Ik denk dat hij een fantastische staat van dienst heeft en hij heeft het bij sc Heerenveen ook naar behoren gedaan. Hij wil graag voetballen met zijn ploeg.”

Toch wil Bosschaart niet al te veel op de kwestie ingaan. “Ik kan er niet te veel over zeggen. Zolang Feyenoord niks naar buiten brengt, kunnen we hier wel over trainers gaan praten, maar straks zeg ik iets wat ik niet had mogen zeggen.”

“Feyenoord moet eerst met een statement komen en dan wil ik best over de kandidaat praten, maar ik denk dat Van Persie een uitstekende trainer is”, besluit de interim-coach.