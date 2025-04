Boskamp keek vol verbijstering naar PSV - Ajax: 'Hij raakt geen knikker, ik schrok me kapot'

Jan Boskamp keek afgelopen zondag met veel genoegen naar PSV - Ajax. Waar de Amsterdammers zegevierden en nu heel dicht bij de landstitel zijn, likken de Eindhovenaren de wonden. Boskamp schrok met name van het optreden van een middenvelder aan de kant van PSV.

''Die Taylor is zondag driehonderd keer over Veermannetje heen gegaan'', kraakt Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp enkele kritische noten over Joey Veerman. ''Hij raakt geen knikker op het moment.''

Boskamp is dus niet onder de indruk van Veerman, maar zeker wél van de ontwikkeling die Kenneth Taylor doormaakt bij Ajax. ''Die blijft maar gaan. Dat soort middenvelders zijn heerlijk om naar te kijken.''

''Maar Veermannetje, ik schrok me kapot. Toen hij zijn vorm haalde, begon bijna alles bij hem. Toen had PSV de wedstrijden in handen, zondag hadden ze de wedstrijd niet in handen'', herkent de analist de ploeg van Peter Bosz na de winterstop nauwelijks nog terug.

''En Taylor bleef er constant overheen gaan, Veerman is helemaal niet aan voetballen toegekomen. Het is al heel dit jaar zo, de eerste seizoenshelft vond ik hem nog wel goed voetballen'', constateert Boskamp een groot verschil met de eerste maanden van dit seizoen.

Nicky van der Gijp wil van Boskamp weten of hij denkt dat er nog een buitenlandse club komt voor Veerkamp. ''Zoals hij nu speelt, nee, dan zie ik het somber voor hem in'', velt de trainer in ruste een hard oordeel over de Volendammer.

''Hij werd helemaal tureluurs van Taylor. Die verleden jaar trouwens als een krentenbol speelde'', ziet Boskamp de Ajacied juist enorme stappen maken bij de koploper in de Eredivisie.

''Nu speelt hij goed, maar dat komt ook door de manier van voetballen. Als er morgen een andere trainer komt, dan ga je misschien weer anders over Taylor praten. Dat is met Davy Klaassen ook, die is opeens weer boven komen drijven. Met deze trainer zijn die gasten hartstikke gelukkig'', vindt Boskamp dat Francesco Farioli vakwerk levert bij Ajax.