Borussia Dortmund heeft een dure nederlaag geleden in de Bundesliga. Die Schwarzgelben gingen dankzij een treffer van Donyell Malen voortvarend van start tegen FC Augsburg, dat zich terugvocht en dankzij een dubbelslag van Alexis Claude-Maurice won: 2-1. Dortmund staat momenteel slechts zevende en kan later op de dag zakken naar de achtste plaats, al is een zege van Werder Bremen op Bayer Leverkusen daarvoor wel noodzakelijk. Het is alweer de derde uitnederlaag op rij in de Bundesliga voor Borussia Dortmund.

Bij Dortmund begon Malen op de rechtsbuitenpositie. De Wieringer vormde de aanval met Julian Brandt, Jamie Gittens en diepe spits Serhou Guirassy. Op het middenveld kreeg Felix Nmecha, die het blok vormde met Marcel Sabitzer, de voorkeur boven Emre Can. Aan de kant van Augsburg stond aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw in het hart van de verdediging.

Dortmund kende een absolute droomstart in de WWK Arena in Augsburg. Malen sneed vanaf rechts naar binnen en ging het één-tweetje aan met Guirassy, die op precies het juiste moment teruggaf aan de doorgelopen Oranje-international. Malen bleef oog in oog met doelman Nediljko Labrovic kalm en schoof het leer tegen de touwen: 0-1. Guirassy assisteerde Malen afgelopen dinsdag tegen Real Madrid ook al met een subtiel passje.

Dortmund vertikte het echter om direct door te drukken. Het tempo lag laag en van volledige concentratie leek geen sprake te zijn. Zo bleek onder meer halverwege de eerste helft, toen Guirassy simpel balverlies leed op de helft van Augsburg. Die Fuggerstädter schakelden vervolgens dusdanig snel, dat Claude-Maurice een vrije schietkans kreeg op een meter of twintig van het doel. Met een nauwkeurig schot vond hij de verre hoek achter Gregor Kobel: 1-1.

Dortmund probeerde vooral via de lange bal gevaarlijk te worden. Vaak lukte dat niet, soms wel. Zo snelde Julian Brandt de rechterkant van de zestien in en had hij achteraf gezien voor eigen succes moeten gaan, maar de Duitser was niet zelfzuchtig en legde af op Guirassy, die ternauwernood werd afgetroefd door een Augsburg-verdediger. Sabitzer kwam eveneens dichtbij. De Oostenrijker zag zijn schot maar net naast getikt worden door Labrovic.

Vlak na de onderbreking kwam Dortmund zelfs op achterstand. Invaller Can, die net als Pascal Gross aan het begin van de tweede helft werd ingebracht, speelde daarbij een negatieve hoofdrol. De ervaren middenvelder verwerkte een voorzet bijzonder slecht en bezorgde de bal zo in de voeten van Claude-Maurice. De 26-jarige Fransman, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van OGC Nice, pakte het cadeautje uit met een schot in de verre hoek: 2-1.

Dortmund moest nog meer dan eerst op zoek naar een treffer, die er via Gittens ook leek te komen. De Engelsman slaagde er vanuit kansrijke positie alleen niet in om Labrovic te passeren. De Kroaat kwam even later opnieuw als winnaar uit de strijd met Gittens. De aanvaller probeerde het ditmaal in de korte hoek, waar Labrovic zich breed maakte en redde met zijn benen.

Dortmund bleek ook in de slotfase niet bij machte om de Augsburg-muur te slechten. Overigens kende Almugera Kabar een debuut om snel te vergeten. De invaller aan Dortmund-zijde kreeg diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart.