Borussia Dortmund blaast Celtic mede dankzij hattrick hero Adeyemi omver

Borussia Dortmund heeft dinsdagavond korte metten gemaakt met Celtic. De ploeg van trainer Nuri Sahin stond dankzij een hattrick van Karim Adeyemi en treffers van Serhou Guirassy en Emre Can bij rust al met 5-1 voor. Na rust verschenen opnieuw Guirassy en ook Félix Nmecha op het scorebord, wat resulteerde in een 7-1 eindstand.

Donyell Malen kreeg andermaal een teleurstellend bericht van Nuri Sahin. Zoals wel gebruikelijk de laatste weken, begon de Oranje-international op de bank. Jamie Gittens en Karim Adeyemi stonden op de flanken, terwijl Julian Brandt achter spits Serhou Guirassy stond. Bij Celtic stond voormalig Ajacied Nicolas Kühn in de aanval, samen met de Japanners Kyogo Furuhashi en Daizen Maeda.

Celtic had het direct lastig in het Signal Iduna Park en dat Dortmund in de zevende minuut op voorsprong kwam, mocht dan ook geen verrassing heten. Gittens snelde langs de Schotse verdediging en werd gevloerd door Kasper Schmeichel. De bal ging op de stip en Can schoot door het midden raak: 1-0.

Uit het niets en razendsnel na de openingstreffer wist Celtic gelijk te maken. Een heerlijke voorzet van Arne Engels kwam net niet bij Maeda terecht, maar wel bij Can. De Duitser kopte de bal tegen Maeda aan, waardoor de Japanner toch nog tot scoren kwam: 1-1.

De gelijke stand bleef nog geen twee minuten op het bord staan. Een schitterend hakje van Guirassy stelde Brandt in staat om een snelle aanval op te zetten. Brandt gaf mee aan Adeyemi, die op de brommer zat en met links hard uithaalde. Met wat geluk, beter gezegd via de voet van Auston Trusty, was Schmeichel kansloos: 2-1.

Na opnieuw een fraaie aanval en een hakje van Brandt kreeg Guirassy een grote kans op de 3-1. Echter schoot de van VfB Stuttgart overgekomen spits in de korte hoek op Schmeichel. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Nico Schlotterbeck teleurstellend naast. Na een klein half uur stond het alsnog 3-1. Adeyemi veroverde de bal op randje zestien en schoot vanuit een lastige hoek keihard raak.

Adeyemi speelde ook een hoofdrol bij het volgende doelpunt van Dortmund. De Duitser kreeg een licht tikje op zijn schoen van Engels, wat genoeg was voor de aanvaller om ter grond te storten. Guirassy eiste de strafschop op en liet Schmeichel andermaal vissen, al zat de Deense goalie er nog wel met zijn handschoen aan: 4-1. Daar bleef het niet bij. Wie anders dan Adeyemi kreeg een vrije schietkans en schoot vanaf randje zestien hard raak in de korte hoek: 5-1.

Na rust ging Dortmund verder met aanvallen, en moest Schmeichel meerdere malen tonen dat hij nog een prima doelman is. Toch was er geen houden aan. Na balverlies op het middenveld gaf Schlotterbeck mee aan Guirassy, die de verdedigers doldraaide en afrondde in de korte hoek: 6-1. Nmecha maakte er ook nog eens 7-1 van, door met een droge knal de verre hoek te vinden.