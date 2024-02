Booth is met dubbelslag opnieuw held van FC Utrecht; Lammers maakt eerste goal

FC Utrecht heeft zondagmiddag een zeer overtuigende zege geboekt in de Eredivisie. In de Galgenwaard was het team van trainer Ron Jans met 4-0 veel te sterk voor Fortuna Sittard. Taylor Booth, die afgelopen speelronde driemaal scoorde, was ditmaal met een dubbelslag opnieuw van groot belang. Sam Lammers maakte zijn eerste treffer in het shirt van de Domstedelingen, terwijl ook Othmane Boussaid zijn naam op het scorebord zette.

Jans voerde een wijziging door na de 4-2 overwinning op FC Volendam van afgelopen week. Op het middenveld moest Oscar Fraulo plaatsmaken voor Zidane Iqbal. Aan de overzijde kwam Siemen Voet, Deroy Duarte en Kristoffer Peterson binnen de lijnen.

FC Utrecht begon uitstekend aan het thuisduel en vond al in het eerste kwart van de wedstrijd de openingstreffer. Na een uitstekende steekpass van Lammers rondde Booth op koelbloedige wijze af door doelman Michael Verrips door zijn benen te passeren: 1-0.

De Domstedelingen hielden nadien de druk op het vijandige doel, maar de snelle tweede treffer werd niet gevonden. Uiteindelijk kwam Utrecht pas twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op een comfortabelere voorsprong.

Na een dubbele misser voor Hidde ter Avest wist Othmane Boussaid een minuut later wél te scoren uit een snelle counter: 2-0. Daarmee was het verzet van Fortuna Sittard gebroken.

In de 75ste kwam de 3-0 op naam van Booth, die zijn tweede van de middag aantekende. Na fraai combinatievoetbal via Ter Avest, Boussaid en Fraulo kon de vleugelspits van dichtbij afronden.

Het slotakkoord werd gespeeld door Lammers, die zijn eerste maakte in het shirt van FC Utrecht. De spits schoot hard raakt in de bovenhoek: 4-0.