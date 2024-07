Bookmakers wijzen duidelijke favoriet aan in EK-finale tussen Spanje en Engeland

Zondagavond nemen Spanje en Engeland het tegen elkaar op in de EK-finale in Berlijn en als we de bookmakers mogen geloven, is er één duidelijke favoriet voor de eindzege. Vrijwel alle wedkantoren wijzen Spanje aan als voornaamste kandidaat om de beker mee naar huis te nemen.

De favoriet van de bookies kan amper een verrassing genoemd worden. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente maakt al gedurende het hele toernooi indruk en de Spaanse weg naar de finale was indrukwekkend.

La Roja wist in zijn openingsduel overtuigend met 3-0 te winnen van Kroatië, toch niet de minste opponent. Daarna maakte Spanje grote indruk tegen Italië, dat ondanks legio kansen met slechts 1-0 in de boot ging.

In de derde en laatste groepsfasewedstrijd van de Spanjaarden werd Albanië met 0-1 verslagen, alvorens zij zich als nummer één van Groep B plaatsten voor de knock-outfase. Daar voetbalden De La Fuente's mannen zich achtereenvolgens langs Georgië (0-1) en grootmachten Duitsland (2-1) en Frankrijk (2-1).

Engeland kenden daarentegen, ondanks de finaleplek, een wisselvallig toernooi. Het spel was verre van groots, ook tegen de mindere ploegen in de poulefase. In Groep C werd Servië verslagen (0-1) en wisten Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0) the Three Lions op een gelijkspel te houden.

In de achtste finale werd Gareth Southgate gered door een omhaal van Jude Bellingham in de 95ste minuut, waarna Slowakije in de verlenging met 2-1 aan de kant werd gezet. De kwartfinale leverde wederom geen spektakel op en na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd, nam Engeland de strafschoppen beter dan Zwitserland (5-3).

Zoals bekend troefden Southgate's mannen het Nederlands elftal af in de halve finale (1-2), waardoor een plekje in de eindstrijd een feit was. In geen enkele wedstrijd wist Engeland écht te imponeren, desalniettemin kunnen the Three Lions zondag Europees kampioen worden.

De EK-finale wordt zondagavond gespeeld in het Olympiastadion te Berlijn. De wedstrijd start om 21:00 uur en staat onder leiding van de pas 35-jarige Fransman François Letexier.

