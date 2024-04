Bologna speelt teleurstellend gelijk, mede door rode kaart voor Sam Beukema

Bologna heeft zondagmiddag puntenverlies geleden in de Serie A. De nummer vier van de Italiaanse competitie kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Udinese. Sam Beukema kreeg bovendien een rode kaart. Ondanks het puntenverlies lijkt een Champions League-ticket niet in gevaar voor Bologna: de top vijf krijgt een ticket voor het miljardenbal, en de voorsprong van Bologna op nummer zes Lazio bedraagt acht punten. Udinese verkeert in de problemen en staat achttiende.

Aan beide kanten stonden er een aantal Nederlanders of voormalig Eredivisionisten in de basis: aan de kant van Bologna waren dat Beukema, Oussama El Azzouzi en Joshua Zirkzee, bij Udinese Maduka Okoye, Kingsley Ehizibue en Lorenzo Lucca.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Udinese op voorsprong. Via Lucca en een Bologna-verdediger belandde de bal voor de voeten van Martín Payero, en die scoorde: 0-1.

Bologna moest in de achtervolging, en dat werd er niet makkelijker op toen Beukema na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg. Toch viel de 1-1 in de 78ste minuut: een vrije trap vanaf de zijkant van Alexis Saelemakers ging over alles en iedereen heen en viel binnen. Daar zou het ook bij blijven.

