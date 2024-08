Boëtius komt met prachtig nieuws: ‘Ik ben schoon, wil weer voetballen’

Jean-Paul Boëtius is genezen van kanker, zo heeft hij woensdagavond te kennen gegeven in De Oranjezomer. De aanvaller liet in maart van dit jaar via sociale media weten dat hij voor de tweede keer getroffen was door de ziekte.

Boëtius genas vorig jaar van teelbalkanker nadat hij een operatie had ondergaan. Nadat bekend was dat de kanker was teruggekeerd en verspreid naar de lymfeklieren moest hij opnieuw chemotherapie ondergaan.

Omdat er uitzaaiingen naar de lymfeklieren achterin de buik waren geconstateerd, moest Boëtius, die laatstelijk voor Hertha BSC uitkwam, opnieuw een revalidatietraject in. Artsen konden toen nog niks zeggen over een mogelijk vervolg als voetballer.

"Het gaat goed met me. Ik heb goed nieuws gekregen vanuit het ziekenhuis twee weken geleden. We hebben het gewenste resultaat behaald. Ik zeg het nu gewoon, ik ben schoon", aldus een blije Boëtius bij De Oranjezomer.

Boëtius durft stiekem alweer te dromen van een leven als voetballer. "Ik ben fit, ik wil weer aan de bak. Ik heb keihard getraind. Natuurlijk heb ik wel bepaalde dromen, ik ambieer nog steeds het hoogste."

Begin augustus 2022 tekende Boëtius een driejarig contract bij Hertha BSC, waardoor hij, na zijn overstap van FSV Mainz, actief bleef in de Bundesliga. Nog datzelfde jaar werd teelbalkanker ontdekt.

Zijn contract verviel medio 2023 na de degradatie van Hertha uit de Bundesliga. Hoewel hij nu zonder club zit, is hij dus niet van plan om lang aan de kant te staan. Onder meer Sparta Rotterdam greep afgelopen winter naast zijn diensten.